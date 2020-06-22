盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落

美國政府各部門最近接二連三公布了令人驚喜的經濟數據，令投資者對美國經濟刮目相看，恢復信心。先有月初的強勁非農，上星期則有報復式反彈的一系列零售銷售數據，甚至建築許可表現也不錯。美國經濟形勢對比歐洲以至亞洲地區出現強弱懸殊，在這強烈對比下，外匯交易員定必將焦點由市場避險，轉移至各國的貨幣政策上。

其他央行續放水 美元勢走強

以目前美國經濟和納指再創新高的表現來推斷，現在幾乎肯定美國的息口已見底，及不可能實施負利率，亦沒有加碼QE的壓力。相反，歐洲、日本、英國、澳洲、新西蘭、加拿大甚至中國均有不同程度寬鬆貨幣政策的壓力。在這形勢下，美元便有了絕對優勢。

目前的形勢，不期然令我想起2013年初，當時美國經濟已經開始好轉，但時任聯儲局主席伯南克卻一直否認將會退市，直到年中他才開始轉口風暗示，如果經濟持續增長的話，便考慮開始退市。最後，在2013年12月伯南克主持的最後一次議息會議，他便正式啟動退市。

在聯儲局正式啟動退市之際，歐洲和日本央行卻反其道而行，醞釀加碼量化寬鬆及實施負利率。在這兩極貨幣政策衝擊之下，美匯指數表現神勇，由80一直飈升，最終至104才見頂回落，令歐元和日圓等非美貨幣重創。筆者相信未來情况發展下去，對美元後市十分有利。

很多人不明白，為什麼每次環球經濟及金融市場出現危機，絕大多數是美國復蘇力度和速度較其他國家為之快？當中最主要的原因是美國為世界第一大經濟體，兼且經濟是以內需為主力，不像歐亞國家以出口為主。所以，美國經濟復蘇，才可以令到以出口到美國為主的國家經濟復蘇，所以歐亞國家復蘇步伐一定是較美國慢。上星期看到路透社的一篇報道，內文指聯儲局資產負債表規模已降至7.14萬億美元，為2月以來首次萎縮，反映聯儲局正低調縮減資產負債表規模。正因為美國經濟已經開始出現正面的變化，投資者未來定必要注意相關聯儲局官員的言論，來判斷貨幣政策去向。

內需型經濟 美必率先復蘇

另一方面，更加值得高度關注的是未來美國公布的主要經濟數據，看會否繼續保持優勢。正如這個星期，不單止有大量聯儲局官員發表演說，星期二亦有一系列PMI數據和新屋銷售數據。而更重要的，是星期四美國將會公布一系列GDP數據。若這些數據帶來市場驚喜的話，便更加鞏固我上述的判斷。

最後，本人榮幸獲樂天金業及Z.com邀請，分別在星期二晚（視像）和星期三晚，分享金市及匯市走勢，如有興趣的讀者可分別到公司官方網頁登記報名。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]