摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點

（1）定下目標價。參考阿里（9988） 去年來港掛牌後約1個多月累升17%，可留意價外幅度介乎10%至20%京東認購證。相反，若投資者認為短期升幅未必顯著，可留意貼價或甚至價內的條款作中長線部署。

（2）選擇產品年期。由於新發行產品年期至少為6個月，故首批產品最近的到期日均為12月中，一般來說適合中短線部署。

（3）比較同類型條款的引伸波幅。目前京東ADR三個月期、價外幅度約10%的上市期權平均引伸波幅約48%水平，第二季截至6月19日處於45%至58%之間，現時屬於相對較低。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]