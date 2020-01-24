瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101

中概股回歸一路成為港交所（0388）的股價催化劑，該股終於在上周五再破300元的心理關口，走勢與騰訊相似，破兩年高位，下一個阻力同樣是2018年初306元的高位，及2015年6月「港股大時代」時311.4元的歷史高位。如看好再破頂，可留意港交所購證13279，行使價330.2元，2020年9月到期，有效槓桿約11倍；或港交牛證52044，收回價290元，2021年2月到期，有效槓桿約21倍。

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