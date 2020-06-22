劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小

恒指上周初跌至23684點回升，周五升至全周高位24776點回順，收報24643點，全周升342點或1.41%。不過，以市值分類，恒生綜合大型股、中型股、小型股指數上周分別升1.99%、2.94%、3.44%，中小型股強勢。若以表現中間的中型股指來看，指數再度重上250天線，輕微升穿對上一周高位，創3個多月收市高位。

走勢上，中型股指今年1月中展開跌浪，3月中低位回升，目前已收復跌浪超過61.8%，下一步有機會收復跌幅76.4%或更多，挑戰3月初反彈高位，較以周五收市高出半成以上。

大型至小型 領先到落後輪住炒

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率59比41，升逾3%佔上升股份逾兩成；周一九成下跌，周二九成上升，之後連續3日有約六成股份上升，大市向好但升勢不全面。全周計，升跌比68比32，也是普遍上升。趨勢寬度，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例分別只有六七成，不少股份中短線仍然偏淡。

先看行業表現，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有近九成上升，整體有六成的升幅超過1.5%跑贏恒指，也有超過三成升逾3%跑贏中型股指。科技器材升近8%表現最強，其次醫藥保健、軟件服務、農業及水務升逾半成，基本首10大表現最強行業，都以新經濟概念為主。

以目前形勢來看，大市進一步向好，有可能轉追舊經濟或落後股份，包括仍處於20天線股份。不過，3月回升以來，經常突然急轉直下，追落後往往短線升勢告一段落，與其鱷魚口偷金，心驚膽跳，倒不如盯緊新經濟股，捕捉機會。

瑞聲短線料50元有沽壓

5G概念以中芯（0981）最強，之後待華虹（1347）突破，成功追落後：中興通訊（0763）上周呈現突破，高位回順後，退守於25元附近可取。手機部件股中華為概念的比亞迪電子（0285）、舜宇（2382）被鎖在第二季高位，瑞聲（2018）上周五升穿45元阻力，但基本面弱，短線料於50元有沽壓。互聯網軟件以騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3960）核心；遊戲或宅經濟概念，心動（2400）、金山軟件（3888）、中手游（0302）、雷蛇（1337）、敏華（1999）、高鑫（6808）累升不少，不宜高追。SaaS（軟體即服務）概念金蝶（0268）追落後，微盟（2013）回氣，10天線成短線支持，一旦失守或要試20天線甚至8.5元。短線而言，阿里健康（0241）上周五破頂，後市有機會上試25元關口，短線設低收21元止蝕。閱文（0772）逼近招股價55元，上周逼近回順，短線仍可以吸納，並設低收49元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]