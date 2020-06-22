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張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁

【明報專訊】恒指上周五升178點，收報24643點，成交金額1514億元。美股上周波動為主，科技股相對較佳，中概股繼續發力向上，港股這邊騰訊（0700）進一步逼近歷史高位，最高見465元。港交所（0388）升破300元，能否打破以往逢300元便見頂的魔咒有待時間確認，設局上應問題不大。市場炒復蘇，但很多股份都已升至全面復蘇的估值，只有在落後股中尋寶，最落後的本地地產股表現不錯，新地（0016）及新世界（0017）分別升2%及4%。希瑪（3309）配股後大跌，但配股價折讓小反映接貨者的信心，可趁低吸納。

希瑪以先舊後新方式配售6800萬股，佔經擴大後股本5.95%，配售價每股5.8元，較上日收市價6.56元折讓11.6%。希瑪眼科開報6元，最低5.95元，暫時穩守配股價。希瑪眼科表示，認購事項收取的所得款項淨額約為3.876億元，擬將認購事項所得款項淨額用於可能收購、於中國設立眼科醫院，及或用作營運資金。

收購醫院陸續開業 料2021年步入收成期

希瑪2019年收入才5.8億元，固定資產為1.64億元，現在一下子集資達3.9億元，再連同去年底逾2億元淨現金，相信未來2、3年會有很激進的發展計劃。集團近年積極收購，去年3月收購昆明一間眼科醫院，以及9月收購上海一間眼科醫院及三間診所，成為集團第3間及第4間醫院，分別於2019年6月及11月全面投入營運。第5間將於今年下半年在惠州開幕，第6間透過收購在珠海設立，今年9月底前完成。集團亦已定下協議收購廣州天河市中心物業，作為廣州的新眼科醫院物業，預期將於2020年下半年或2021年上半年開始營業，成為集團在中國的第7間醫院。

內地各城市盈利能力 有望逼近香港

要留意，希瑪去年經營溢利約為4660萬元，當中香港賺5107萬元，內地則虧損447萬元，主因是新醫院營運需要一段時間才能上軌道，但開支則屬剛性，再加上大量投資涉及前期成本，因此以2019年的盈利計算估值可說全無意義。集團在中國正處於高速投資期，單是上文所述已有5間醫院由去年起陸續開業，今年盈利相信也未必會很好，但2021年開始則步入收成期。隨營運醫院數目增加，內地的收入和盈利規模也水漲船高，屆時會有足夠現金流應付更多收購和擴張，這才是希瑪的賣點。

從手術收費來看，香港2019年平均為33340元，內地為14254元，相差很遠，但毛利率反而是後者更高，達到36.6％，香港則為29.7％，估計是兩地醫生成本差距所致。長期來看，內地市場規模遠大於香港，手術數量足以彌補價格較低的不足，希瑪在各城市的盈利能力有望逐漸逼近香港區，若說京滬廣深四大一線城市最終更勝香港，也絕對有可能。即使令年盈利未必有很理想表現，但未來3年至5年，純利幾可肯定會出現幾何級數增長，這還只是基於已知的發展計劃的推斷。

[張兆聰 還看今朝]

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