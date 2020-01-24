金子：業績勝預期 石藥購25170

無獨有偶，焦點股亦是科技股天下，騰訊創兩年多新高，不少資金亦部署其短線機會，當騰訊重新升至450元水平時，淡倉合共有約5300萬元淨流入，相反好倉則有約同等資金淨流走。

資金流方面，過去5個交易日恒指錄得約1.8億元資金淨流出淡倉，而淨流入牛證及認購證有約7000萬元。上周四恒指牛熊證1000點差距期指張數比例為33：67，熊證重貨區位於25300點，牛證則位於23300點。

由於疫情持續，藥股獲市場追捧，投資者可以留意石藥集團（1093），野村發表研究報告指，石藥今年首季業績強勁，勝市場預期。管理層預期，3月份醫院的問診服務恢復，藥物銷售增長會進一步加速。該行維持其「買入」投資評級，目標價24元。技術上，石藥在20元見阻力，可以待突破阻力後才追入。看好石藥前景可以留意其購證（25170）。

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