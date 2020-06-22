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蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元

【明報專訊】內房股上周普遍造好，相信與房地產數據及憧憬貨幣政策寬鬆有關。我們對內房股後市審慎樂觀，相信於第一季被壓抑的房屋需求將逐步釋放，貨幣寬鬆政策亦會刺激需求，但同時關注疫情爆發第二波及失業率上升的風險。現時可追入增長前景較佳的中國奧園（3883）。

根據國家統計局，1至5月份全國商品房銷售額按年下跌10.6%，但單計5月份按年增加14%。價格亦穩定上揚，一線、二線和三線城市的新建商品住宅售價分別在5月按年增長 2.9%、5.4%及4.8%。樓市最壞情况應已過去。

貨幣政策方面，總理李克強主持的國務院常務會議，提出部署引導金融機構向企業合理讓利、引導貸款利率和債券利率下調、發放優惠利率貸款等政策，強調要綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕。人民銀行亦重啟逆回購操作，其中14天期逆回購是2月份以來首次操作，利率向下調整了0.2個百分點。

奧園有較多土儲於大灣區，而無獨有偶，其他大灣區布區較強的同業，上周都有較大升幅，包括雅居樂（3383）、時代中國（1233）、龍光(3380)，且成交顯著增加。大灣區是奧園增長潛力較強的原因之一，公司今年合同銷售目標為 1320 億元（人民幣‧下同），按年增長12% ，目標到2022年達到 2000 億元。今年頭5個月之銷售額只達全年目標的25.2%，需在下半年加快步伐。另外，奧園持有28%股權的中國文旅集團已向港交所申請上市。中國文旅在江門及廣東省地區的文化旅遊目的地從事度假物業開發，去年收入和純利分別為7.36億和1.04億元。

圖表上，奧園股價升穿了近三個月橫行區，有望補回3月初的下跌裂口11港元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

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