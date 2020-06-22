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投資策略

潘迪藍：美國消費似已觸底回升

【明報專訊】美國的經濟數據再度出乎市場意料。美國5月份的零售銷售額比4月份大幅回升了17.7%，創下1992年以來最高的按月升幅（之前兩個月曾創下空前跌幅），不但遠遠超出市場預期的按月增長8%，並且將「花旗經濟驚奇指數」（Citygroup Economic Surprise Index, ESI）推至歷史新高。該指數主要用於衡量美國經濟數據的實際結果與市場預期的差異，因此可以用來觀察經濟景氣的變化。

不過，若以新冠病毒肺炎大爆發之前的2月份數據為基準作比較，5月份的零售銷售額仍然下跌了8%，但相比4月份的大跌22%，已經顯着收窄了跌幅。而對於投資者來說，關鍵問題是，這種復蘇是否會繼續下去，抑或5月份的消費反彈只是一次式的，很快就會被美國國民對於第二波感染潮和長期失業率上升的恐懼所撲滅。令人高興的是，有充分的理由預期，美國消費回升將會持續一段時間。

整體經濟改善 就業市場無預期中差

美國消費反彈，是受到一系列因素的支持，包括：隨着隔離措施結束之後，經濟前景出現整體改善；就業數據沒有之前預期那麼糟糕；油價持續低企，減息，以及財政和貨幣政策支持。無疑，新冠病毒肺炎出現第二波感染潮仍是當前的一個明顯風險，這將會令實體零售、款待及旅遊板塊的復蘇逆轉。但即使如此，非必需消費板塊當中，仍然有一些部分相對不受新冠病毒肺炎的影響，甚至反而會因為社交距離而受惠。其中一個明顯的例子就是網上零售，它佔整體非必需消費板塊的40%以上。

按揭利率趨跌 有利車市樓市

此外，新冠病毒肺炎危機最終還可能會刺激汽車和房屋這些交易金額最高的產品的需求。因為這會令更多人倚賴私人交通工具（而非公共交通工具），以及在家中逗留的時間增加，從而刺激將兩者升級。而減息也會令人們買車和買樓的負擔相對較低。

美國全國住房建築商協會（National Association of Home Builders）上星期二公布的住房市場指數（Housing Market Index）就有顯着改善，由5月份的37點，大幅回升至6月份的58點，比市場預期的45點還要高得多。這個指數是調查建築商對市場狀况的評估而得出來的，儘管它仍然比作為基準的2月份數字74點為低，但已見經由4月份的低位30點強勁反彈了幾近一倍。由於我們傾向使用的住房市場指標已經由「良好」（Good）變為「極好」（Great），所以有充分的理由相信，這種復蘇將會持續下去。其中，最大的改善就是來自按揭貸款實質利率的下跌。

通脹預期僅小幅反彈

上個月，我們就曾經指出，隨着按揭貸款息差由擴大變成收窄，按揭貸款利率將會有空間下降；即使在國債孳息率橫行或者略為上升的情形下，按揭貸款利率也有可能下降。這正是我們現時開始看到的，而按揭貸款的息差還有很多空間進一步縮窄（圖）。

通脹預期只是小幅反彈，也助長了按揭貸款實質利率的下跌。再加上個人收入增加（很大程度上要歸功於美國政府對企業提供的緊急資助），以及新樓售價下跌，根據我們的計算，美國的樓價已經由負擔得起變為相對容易負擔。

比較大隱憂的，是按揭信貸的實際批出金額仍然受壓抑。但是，美國住房建造指數的總和，已經由一個月前的10點，大幅回升至執筆時的30點，顯示出整體情况是樂觀的。這些數據和市場狀况的改善，證實了住宅投資增長的前景。

對於廣義的非必需消費板塊來說，這又是一個好兆頭，因為買新樓的人通常都會同時購買新的洗衣機、梳化、燈具以及電子產品等等。因此，儘管美國的住房建築商和非必需消費板塊的股價已經由3月份的低位強勁反彈，但仍然有充分的理由相信它們的回升可以持續。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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