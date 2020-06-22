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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富

【明報專訊】小弟仍未收到政府的1萬元，但可以說說市場上的兩個1萬：香港恒生國企指數（國指），和美股納斯達克綜合指數（納指）。兩個指數均處於約1萬點水平。

納指的1萬點是歷史新高。10年前的納指，2300點水平，納指10年升了4倍。國指呢？現在的1萬點，較歷史高位的2萬點（金融海嘯前）跌了一半。同樣是10年前，國指大約位於11000點，死守10年仍要輸錢。

內銀股長期不濟 累及恒指國指

兩者表現差天共地，原因很簡單。納指當中是新經濟股居多，國指則是舊經濟。而國指佔最大比重的是內銀股。內銀股在恒指比重也甚高。可以說，內銀股表現長期不濟，拖累了兩個指數。直到近一兩年，恒指公司才改革，令更多科技公司加入指數。小弟入行時負責銀行股，見證了內銀的興衰。說一件往事：2007年尾，某美資雜誌，循例每年推介。雜誌對內銀股大潑冷水，倒是推介了AIG（美國國際集團）以及美林。後來的事大家都知道：翌年金融海嘯，內銀股大跌，但未有出現系統風險，倒是AIG及美林就沒頂了。

事實上，美資銀行也一早投資內銀。當然了，時機定輸贏，例如美國銀行，當年以近1元的價格，早早入股建行（0939），獲利N倍離場，高盛投資工行（1398）的故事也差不多。許多內地人深感不值，認為被美國人搵笨。小弟倒也看得開，畢竟形勢比人強，當年中資羽翼未成，仍要借美資的名氣做定海神針，一切皆自願。而且，想想看，當年中美關係是相當甜蜜，讓美國人賺點錢又如何？反正建行也沒有損失。

但質疑內銀的聲音，從沒有停過。金融海嘯前人人喪炒獲利，街邊阿叔都講五行三保，就自然暫停質疑。近年股價不振，又再成為箭靶。小弟作為鄙俗之人，認為質疑合理，上市公司股價低迷，當然要批評。問題是，為何內銀股價不振？想深一層也有趣。很多人正確地指出內銀的問題：壞帳多，效率低，收入來源單一等等。但股價長線走勢，還是看盈利，對不？美國科技股的強勢，也是因為盈利增長驚人。不用和我爭論有何問題，只要告訴我純利是否靚仔。

那內銀是否賺錢？答案是，十分賺錢！內銀二哥建行去年的盈利，是2600億元人民幣。中資科技股之王騰訊（0700），去年盈利仍不足1000億元。可以看到內銀有多賺錢。那內銀是否將來不賺錢？又好像不是。由內銀上市開始，每年都有人質疑分析員的估計太樂觀。但你有沒有見過內銀股盈利遠遜預期？又好像沒有。明顯地內銀管理期望做得很好。

純利是否沒有增長？又不是。建行2007年的純利，才700億人民幣，12年間升了近4倍，很難說是低增長。但為什麼股價和2007年相比仍是差不多？就是當年投資者願意付出幾十倍市盈率，現在卻只肯付出幾倍。但為什麼？

有人說內銀的帳目是假的，這指控不太站得住腳。首先，內銀核數的是四大會計師行，若批評者願意公開指控四大收錢幫手造假，小弟必定食花生看戲。另外，哲學一點，何謂真？何謂假？早前德國（以誠信見稱的德國！）藍籌Wirecard，也被揭發帳目上的20億歐元根本不存在，何謂真？肯定是真的，只有派息。內銀股息每年都放進股東戶口，你可以提出來吃火鍋。而內銀好像也極少忽然停止派息——甚至比以前人人讚好，現在成為過街老鼠的英資銀行可靠。內銀十多年的派息均是真的，而學院派也講股價就是未來現金流的價值。

內銀股早年才有高增長

但是，股價不騙人，十多年股價不振，當然有原因。原因是：內銀股利潤雖有增長，但高增長只集中在早年。近年看到，純利增長只是單位數，可見將來都不會增速。另一個角度看：大型內銀，的確大得不能倒——但不代表值得投資。股價就只會浮浮沉沉。原因？早前本報也有報道，國務院總理李克強，甚至打開口牌，提出要內銀「讓利」。這名詞真夠傳神！中國國情獨特，其他國企兄弟有些連生存也有問題，利潤幾千億的內銀，當然成為「開刀」對象。

可以想像，未來多年，內銀純利只會是低單位數增長，甚至是零增長。放心，國家不會讓內銀出事，但也不會讓你盈利大增長——這也是股價前景寫照，死不了，但也不會怎賺錢。但公平點說，可能中國只是走得較前？你看看外國的銀行，又有哪間股價表現出色？金融海嘯改變了生態，政府嚴重干預金融市場，君不見匯控（0005）連派息也被阻？而聯儲局的種種措拖，也令銀行息差大受壓力。

結論：未來多年，銀行股都不值得投資。同一道理，若要投資港股，即使是懶人月供，也可能要避開盈富基金（2800）之類，因為入面內銀比重極大。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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