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林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低

【明報專訊】上周五美國「四巫日」多隻衍生金融工具季結，波幅較預期中細，當中標普微跌，而納指則續升，有利本周初港股平穩發展，強者恒強之勢料於本周持續。

來到接近半年結，粉飾活動應該有利於餘下幾個交易日的股份表現。上半年至今，表現最為亮麗的，主要圍繞醫護、科網、物管、教育、日用必須品等行業，餘下幾日很可能繼續鼓其餘勇，再創新高。踏入2020年下半場，除非行業基本因素出現根本的變化，否則很大機會相關行業仍然繼續領放，惟同業之間換馬的情况，或有機會在半年結之後出現，投資者的心力，應該繼續維持於揀股，多於判斷大市方向及猜測市場風格轉換等無謂動作上。

在科網股中，上半年表現最亮麗的是多個新興產業，如電子醫護服務商平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）、叫餐平台美團點評（3690），以及電子商務後起之秀拼多多( ADR：PDD)，至於多隻SaaS小型股份炒風熾烈，更加是不在話下。

上半年龍頭阿里騰訊遜新興產業

大型龍頭阿里巴巴（9988）及騰訊（0700），表現相對遜色。除了因為本身市值已經超大，很難像上述市值較科網股一樣，錄得類近的爆炸性升幅，亦因為分別受到拼多多及字節跳動（抖音及今日頭條大股東）的挑戰，分薄了原來電子商務及網上廣告的收益增速。然而，即使「爛船都有三斤釘」，何况兩隻科網巨企絕非爛船可比，尤其是其中的騰訊近年積極投資多個科網初創項目，至今已開始進入收成期，未來幾年或為股東帶來驚喜。

相比之下，阿里下半年的表現，表面看來仍然較難突破，但以目前IPO的熾熱程度，不排除螞蟻金服上市估值可能超預期；另外，阿里的雲計算業務，亦有機會在後新冠肺炎時代，提早進入套利期（monetization）。

閱文新首席執行官帶動業務轉型

不過，如果要在科網行業中掘金，較佳的對象，很可能仍然是騰訊旗下多隻戰略持股比重較大的創投、上市附屬或聯營公司，當中閱文（0772）近期由騰訊空降要員程武任首席執行官、侯曉楠為總裁，帶動集團業務轉型。除閱文之外，騰訊旗下多家子公司，過去兩年轉流發力，部份仍然處於投資期的股份，今年下半年與明年之間，仍然有機會後發先至。

醫護行業中，上半年由生物科技及醫療儀器兩個子行業奇兵突出，由於相關行業長線發展潛力仍未未盡發揮，暫時很難估計估值的天花板在哪。不過，生物科技行業IPO數量愈來愈多，在選擇增加之下，行業內部的良莠不齊的情况，恐怕很快便會陸續出現。現時生物科技行業的發展，頗有2000年科網股的影子，眼光獨到者，或有機會選中明日的阿馬遜，但揀錯股的話，生物科技行業出名公司死亡率偏高，相對而言已做出成績並有新藥推出應市的龍頭百濟神州（6160）及信達生物（1801），中長線押錯注的風險相對較低。

（作者客戶持有平安好醫生、美團點評、阿里巴巴、騰訊、閱文、百濟神州及信達股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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