經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意

【明報專訊】最近較多人談論的娛圈新聞，是周星馳將持有的山頂天比高物業抵押予摩通銀行，有報道指，該物業曾於2011年由匯豐承按，去年已贖回，今回星爺再將之做按揭，惹來是否有財困的猜測，不過也有分析指現時低息，將物業透過按揭套現得到低成本資金，可隨時找到更高回報的投資工具。

說到按揭，乃是一門相對穩健的生意，所以不少銀行雖常說沒有什麼賺頭，也仍會爭取相關業務。其實除了銀行，比如按揭轉介或直接提供按揭然後轉售予其他金融機構，也可以搵到錢。筆者之前在專欄便指，因看到本港一宗按揭轉介公司職員私自「飛單」(即私下將公司客戶轉至其他機構以獲取更高收入)而被僱主告上法庭的入稟狀內容，聯想到可投資如美國上巿的按揭轉介機構Flagstar Bancorp Inc(美國上巿編號: FBC)的股票，其股價自3月後見底形成上升通道(圖1)，有機會重試去年底的40美元高位。

香港按揭轉介「飛單」遭頒禁制令

除了FBC，也可留意有直接做美國按揭的PennyMac Financial Services Inc(美國上巿編號 : PFSI)，其股價周線圖在上周以大陽燭破頂(圖2)，氣勢如虹，更是值得留意。

上述的按揭轉介「飛單」訴訟有新進展，原告科一物按揭有限公司，早前入稟控告前總經理葉高昭、前客戶經理李遠文、小飛俠按揭轉介有限公司「飛單」，而高院經聆訊後，法官楊家雄頒下臨時禁制令，禁止第一及第二被告聯繫受僱期間所得的任何業主及物業買家，以及向第三方披露相關業主及物業買家的個人機密資料；第一被告須在10日內，交出密碼讓原告處理WhatsApp備份檔；第二被告須在10天內，交出他私人開設的iCloud Apple ID密碼，讓原告重新設定iCloud帳戶；禁制第三被告及其僱員，聯絡第一及第二被告於受僱期間所得的任何業主及物業買家，以及向第三方披露相關業主及物業買家的個人機密資料。

[陸振球 投資超限戰]

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