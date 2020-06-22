陸振輝：退休要學蘇東坡

蘇東坡三十歲已喪妻，在痛失摯愛後，仕途還不斷受到打擊，雖然空負一身當世難出其右的琴棋書畫之功，而且政治抱負亦非常人可比，但這個天之驕子，卻一再被貶，雖然不能身居於朝堂，卻成就了其在文學上和地方上的功績，甚至千古不朽。

45歲的蘇東坡被貶到黃州，在失敗與無奈中，他卻去認真地種田，把吃和用的都種上了；蘇東坡是「食家」，吃不起牛肉，他便發明了「東坡肉」，成為一方名菜；偶爾和朋友去遊江，便寫下了千古名篇《赤壁賦》。

蘇東坡一生並不算得意，卻並不失意，他沒有任由自己被煩惱、執念所牽制，而是選擇懇切真誠地活在當下。人生在世，有人羨慕你，有人討厭你，有人嫉妒你，有人看不起你，但他們都是外人。生活就是這樣，你所做的一切不可能令每個人都滿意，因此不要為了討好別人而忘卻了自己的本性。

緊記：一樣的眼睛，卻有不一樣的看法；一樣的耳朵，卻有不一樣的聽法；一樣的嘴巴，卻有不一樣的說法；一樣的心，卻有不一樣的想法；一樣的人，卻有不一樣的活法。願各退休者共勉之。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]