沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈

筆者亦早已在公開場合多番表明，珠海及西岸其他城市有望迎接類似深圳當年的發展機遇。筆者留意到，珠海近年主推西部發展，以近七成土地供應開拓西部中心城區、富山新城區、金灣航空產業園區和高欄港經濟區（包括平沙新城）等。

除金灣、斗門備受市場關注外，最近也多了讀者問我關於平沙新城的最新發展。據筆者了解，目前平沙新城建設已完成政府投資超過34億元人民幣，新城起步區市政路網等基礎設施格局基本形成，中心公園和生態公園加快建設，而學校、社區中心等公共服務項目亦正進行前期工作。

從位置看，平沙新城處於高欄港區黃茅海東岸濱海地區，是珠海西部生態新城的重要組成部分，定位中高端綜合配套生活服務，並推動西部地區城鎮化。而按珠海市政府部署，高欄港區正重點圍繞「山、海、河、湖、橋、園」六大元素，着力建設集休閒旅遊、商務辦公、會議會展、研發展示、高端商住為一體的生態宜居濱海新城。

目前，黃茅海大橋正在開展勘察設計等前期工作，建成後將與港珠澳大橋西延線（洪鶴大橋和鶴洲至高欄港高速公路）對接，並形成一條連接港澳、貫穿珠海、直通江門、輻射粵西的快速通道。未來，高欄港區將不再是珠海西南末梢，而是一躍成為粵港澳大灣區銜接粵西及中國西南區域的重要交通樞紐，平沙新城的區位優勢也將進一步突顯。

更值得關注是，珠海兩條地鐵線的線路最近亦有了定向。據珠海市政府消息稱，城市軌道交通1號線和2號線，今年將開展前期規劃。其中，1號線為東西走向，從九洲港到金灣站，全長36.8公里；2號線則為南北走向，從珠海站到唐家灣站，全長30.5公里。兩條線路均於今年左右開工，預計2025年完成建設。

此外，起於珠海站終到橫琴站的珠機城軌一期最近亦已通過市公安局驗收，預計隨時可以正式開通；而延伸至珠海機場站的珠機城軌二期工程和廣佛江珠城軌珠海段也會於今年內開工，預計2022年左右完工。

地鐵線展前期規劃 城軌隨時正式開通

筆者深信，隨着規劃的交通網絡及環境配套逐漸完善，未來數年珠海西部將再現另一個主城區，十年後的珠海更將是西岸的核心城市，帶動粵西騰飛。事實上，從2016年開始，珠海土地拍賣愈演愈烈，近七成土地拍售皆出自西區，大型開發商紛紛進行佈局，一些大型房企如碧桂園（2007）、保利（0119）、時代（1233）等更是多有斬獲。可以說，無論投資還是經商，現在正是投資珠海的最佳時機，大家實在要好好把握！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]