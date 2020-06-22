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政府派錢 各銀行出招吸客

【明報專訊】早前政府公佈將會向每名香港永久性居民派發1萬元現金，作為疫情下的紓困措施。目前有21間銀行參與計劃，截止登記日期為今年12月31日。該計劃已於昨日（21日）開放予市民申請，最快可於7月8日收到款項。為求吸金，不少銀行皆推出高息定存，甚至是抽獎活動，以下將比較九間銀行的申請「現金發放計劃」的優惠詳情。

明報記者 黃清瑤

◆中銀香港

新客享4.3厘定存息

新舊客自動參加10萬元抽獎

由即日至9月30日，如以手機開戶的全新客戶，可享定存利息優惠計劃，全新客戶需以10萬元開立三個月定期存款戶口，即可享4.3厘年利率，即3個月利息為1072元。

無論新或舊客戶，凡透過網上理財、手機銀行、銀行網頁抑或分行書面表格登記申領1萬元，將會自動參加大抽獎，分別為10萬元、5萬元、3萬元等值購物禮券各一名及1萬元等值購物禮券券十二名。另又推出中銀香港信用卡簽帳回贈，回贈金額最高1500元 ，詳細於七月上旬公布，以中銀香港收取款項的市民可留意。

◆花旗銀行

即獎68元 另設10萬元抽獎

由即日至8月31日，以Citibank網上理財申請現金發放計劃，即時可獲取68元現金獎賞，參加者隨即可參加10萬元抽獎。

◆渣打銀行

額外1萬元抽獎

由即日至8月15日，以渣打銀行登記申領1萬元並成功收取款項，將會自動參加1萬元抽獎，名額為每星期3名，計劃為8星期，即總共會有24名幸運兒得到額外1萬元。

◆東亞銀行

設31名額現金抽獎

由即日至8月31日，以BEA App或Cyberbanking登記收取1萬元之市民，將會自動參加現金抽獎，分別為1萬元現金獎5名、5000元6名及100元20名。推廣期內以轉數快轉賬，每次轉賬會獲得一次額外抽獎機會，使用次數愈多，中獎機會亦相對提升。

◆星展銀行

存錢兼可做慈善

由即日至9月30日，如市民考慮以星展銀行申領1萬元，該行會額外捐助「膳心連基金」慈善機構，以購買「星展Care more」食品包並贈予有需要家庭。而登記的市民可獲取3個等值50元現金的電子印花，計劃期間如成功完成合資格網上交易，可額外獲取最多9個電子印花或150元獎賞。

◆匯豐香港

10厘定存息優惠

最多1500元迎新獎賞

由即日起至7月31日前，完成以下動作分別可獲得100元獎賞：一)以匯豐香港流動理財應用程式開立投資戶口，二) 登記滙豐個人網上理財並完成1項電子交易，三)設立定期付款。此外，新設立以匯豐銀行作出糧戶口，而每月自動轉賬支薪額由1萬至2萬元者，可獲得200元；支薪額由2萬至5萬元者，可獲得500元；高於5萬元者可獲得800元。而存入及維持新增資金最多可獲400元。另未於匯豐持有任何理財投資戶口或信用卡的18至65歲香港永久性居民，如以手機開設指定「綜合理財戶口」包括個人綜合理財戶口或匯豐運籌理財戶口，可享首兩個月10厘年利率的港元定存優惠 ，存款上限為5萬元，即利息為835.6元。

◆恒生銀行

設近萬個抽獎名額

由即日至9月30日，無論是新或舊的e-Banking客戶，凡以恒生銀行個人e-Banking或個人流動理財應用程式，登記申領1萬元，並成功收取款項存至合資格戶口，將自動參與抽獎，得獎名額為1萬元獎金5名，及20元獎金9000名。

◆眾安銀行

新客可獲300元現金獎

由即日至7月14日，全新眾安客戶使用邀請碼 「GET300」開立戶口及登記申領1萬元，即可額外獲得300元現金獎賞。需留意，該開戶名額於每天下午3點發放。另邀請好友開戶可獲無上限200元現金獎賞，每位被推薦人亦享有2%年利率的3個月定期存款加息券一張，定存上限5萬元。而現有客戶，由即日至8月31日經該行申領1萬元，即有1名幸運兒獲12萬元現金獎及5名獲額外1萬元獎賞。完成登記後可獲0.6%的3個月港元定期存款加息券，存款上限為 8萬元，即最多獲362元。

◆建行（亞洲）

現金或餐飲禮券抽獎

由即日至9月30日，選用建行 (亞洲)的市民以電子登記渠道包括網上銀行、手機銀行、銀行網站及智慧櫃員機收取1萬元，即會自動參加額外1萬元現金或800元香格里拉酒店餐飲禮券抽獎，現金獎名額為3名，餐飲禮券 100名。

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