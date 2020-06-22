謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？

根據政府建議修訂的《條例》內容，一手私人住宅單位獲發佔用許可證（又稱入伙紙）後，須在12個月時限內售出單位，或以不低於市值租金租出，及合共租出不少於183日，即約半年。換言之，如物業建成後作出租投資，發展商在取得入伙紙後，須在半年內完成裝修、「執漏」、周邊工程及覓得租客承租物業，並成功租出半年，才不會墮進空置稅的稅網。

然而，租樓有別於買樓，預售樓花在一手物業市場相當普遍，買家若選擇在樓花期開始供樓（即供付款），往往更可享有由發展商提供的較高折扣優惠。但租樓情况截然不同，由於租約期一般都是兩年，租客不會有太長遠的計劃，當睇過現樓、決定承租後、稍為添置家具便會於短期內入住，很少會在樓花期預租單位。

空置稅條件規限出租時間太嚴苛

偏偏《條例》在處理出售與出租單位上，恰巧相反，對出租的時間限制竟較出售單位的時間限制更為嚴苛，做法既不對等，亦變相似是鼓勵「只賣不租」，但事實是本港住宅的租賃需求亦相當龐大，單從本港服務式住宅的出租率，已可見一斑。故出租、出售的時限是否應該看齊呢？及其後出租物業經多年後需進行大型裝修工程，相關時期又是否應獲豁免呢？

既然要盡快租出單位，訂定一個具競爭力的租價亦是無可厚非，惟《條例》指出，單位須以不少於市值租金租出，哪什麼水平才算是合乎市值呢？當局又會否提供相關指標呢？物業初持人何時才能得悉自己訂定的租金是否合理呢？有關問題亦需要討論和處理。

發展商恐被徵收空置稅 或改分期興建

截至今年3月31日最新數字，全港共有約一萬個空置單位，比之前公布的數字略升，面對供求失衡，《條例》讓一手住宅單位盡早推出市場，原意是好的。惟實際上，大型發展項目動輒逾千個單位，一下子推出市場只會增加被徵收空置稅的風險，發展商為避免墮入稅網，或改為分期興建，豈不是拖慢供應，造成反效果？將住宅單位囤積居奇，固然不值得支持，但採用懲罰手段又是否必然奏效呢？執行上如何避免顧此失彼，有違公平原則，就這條條例草案，一切均需要更深入的研究和探討。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]