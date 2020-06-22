陳大為：當我們的工作變成消費

有曰真正大基金，基金內建立trades的機制和行動是一致的，而老散trade ETF，老散行動欠一致，且易受驚嚇易胡來。如果只是按老散的個人想法及紀律去做買賣，十之八九的確會如此。但如果「堅定地抄獎牌榜頭五位」呢？又如果多了老散離開收費較高的platforms/brokerages/banks/mutual funds，而去這些免佣免交易費管理費行政費存倉費，還可以one button就copy該平台上頭五個最賺錢的組合，代價當然係閣下的privacy，和假若你成為one of the top 5後，你的trade也會被「抄考」？

更重要的是，今時今日，已不乏top traders或主動或被動離開了大行自己trade了。任何人打入top 5，老散抄這些盤，就不見得是魚腩。或者，換個角度睇，這些盤會形成一個自我實現預言的loop，並吸收更多錢進市場，某程度上，這幾個盤或策略就像基金的行為，也是collective的。若再加上錢離開有人管的基金而去到這種trade的模式，此消彼長，這些盤可以倒逼對着幹的基金，至少在一定時間內，不直接相反trade，而是順着去做，只是或控制注碼或槓桿或做適合的對冲。

老散玩copy trading 閒錢唔夠有錢人多

此外，離開機構自己trade的，錢再多也不夠機構多，挑選工具就不能太機構式的漁翁撒網，而要更集中至自己及自己用的algo可管理範圍內。這種情况，聚焦效應將更明顯：即是某幾種證券特別聚到錢，因此不但波幅大，若然這些證券還是index movers，咁就連帶index ETFs都推高，再吸更多老散的錢進場，形成循環，改變信號和大市行動。

因此，老散若玩copy trading，唯一真正弱點，係閒錢絕對唔夠真正有錢人多，收入瓣數遠為少，欠持久力。而這陣子政府派錢，某程度延長其能夠在市場出入的能力。

講到政府派錢，以及前一段說起的聚焦效應，以及有錢人收入瓣數多，還有疫情將加速新一波的自動化的問題，其實會有一個頗為有趣卻又恐怖的命題：將來我們laymen的工作之一會否就是消費，前提是出賣all privacy和買賣的資料？換言之，所謂的「全部國民都享有的mandatory income」，只不過不單是就咁由政府派錢給每一個人，而係每個人通過某些platform，消費時得credits去支持下一次的消費，前提係給商家「追蹤每一秒」，並容許商家不斷交換乃至交易你的資料，甚至當case給其他人跟從？當然這並不妨礙你去找工作，乃至找到另外收入就可隨時cut掉這必然的收入，只是若你沒有工作/投資等收入時，就保障你一定有收入？而且唔係叫做福利？

下周再詳論。

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[陳大為 世界為觀]