蔡金強：做大事惜身 見小利忘義

見到什麼國際關係專家和KOLs痛批中方說「印方去抗議，結果被中方六倍人數用狼牙棒伏擊……」，還有什麼「中方完全不夠打……」之類，相當白痴。你說在這種水平教授或者學者教出來的年輕人有何思考能力？首先，印方去抗議？這鬼話你敢說我都服你，有人深夜帶着百多號人帶齊家叉去對方國境抗議的嗎？你以為是旺角呀！第二，完全不夠打？別說1962年，就算這次，你知道死一個上校是啥級別嗎？連印度都吹捧成這樣，可見其自甘墮落。印度實力不可小看，畢竟人口和面積在那擺着，可往深想，卻是「做大事惜身，見小利忘義」。今天簡聊中印的一些死結和這次事件的前因後果：

中印四大死結：

（1）邊境領土糾紛，東中西三線達13萬平方公里。老印跟人相處思想相當特別，基本是「我的肯定是我的，你的我也有權分享」，要不沒完。中印三段領土糾紛很明顯印方都理虧，尤其是東部藏南（10萬平方公里）和中部達旺，藏南就是西藏的山南地區，西藏很多高僧都是這裏出生的。西段的阿克塞欽有點爭議。我看到有香港學者批評說Aksaichin連地名都是印度名，真是文盲，aksai意思是白石灘，chin是維文「秦，中國」。aksaichin是連接西藏和新疆必經之路。印度對這三塊領土的立場就是你中國1951年拿下了西藏，我分點還不行嗎？憑啥你全吞了。真是神經病，老印的邏輯是它後父——大英帝國以前印度管轄的都屬於他的，甚至緬甸，甚至西藏一大部分。這種歪理中國當然是不能接受，可老印也不能接受，印度的民族主義和宗教主義相當猖獗，政府誰敢動這個。

（2）中國巴基斯坦鐵盟。印巴是血仇，天敵，是不可調解的矛盾。可恰恰中國是巴基斯坦最鐵的盟友。那你說印度怎麼看中國？可巴基斯坦是中國在南亞，中亞和中東的抓手，中巴鐵盟是真愛。

（3）1962年的印度戰敗之恥。當時印度慘敗，死傷近萬人，一個准將被俘。這對老印自大而自卑的內心造成巨大的心理陰影，尤其是精英階層，這是印度立國以來最大戰敗，印度國父尼赫魯第二年鬱鬱而終。所以印度傳統精英恨極中國。覺得你吃雞，我吃個雞腿都被你打成這樣。這仇很難解！

（4）瑜亮情節。老印對中國近二三十年的成就羨慕嫉妒恨，覺得大家都是世界人口第一第二大國，憑啥你五大常任理事國之一，憑啥你世界工廠，憑啥美國認為你是對手……可我才是incredible呀！

本次衝突的前因後果：

前因一：趁你病，拿你命。莫迪上台後，身為極端民族主義份子，又認為中美爭端白熱化，印度有機可乘，可以漁人得利。印方判定中國的防護罩門在東南沿海和西北，西南會綏靖。印方從2017年開始單方面改變中印平衡和默契。一是容許達賴去印度很多地方公開活動，二是這次在中印之間沒有爭議的中方地區對峙。大家還記得2017年中的洞朗事件嗎？印方以中國在中國不丹邊界修路派人進入中國境內阻止中方修路。上次中國最後退讓，停止修路，印方才退兵。這次班公湖和加勒萬河谷衝突根本就是印方食過翻尋味，想單方改變實際控制線。可印方根本不明白，西線（阿克塞欽）才是中方命脈所在，事關一旦這地區被印方突進，西藏和新疆將變成兩個個體。阿克賽欽是新藏公路（G219線）的必經之地，從新疆入藏，只有阿克賽欽這一個通道。否則，就只能翻越昆侖山脈。所以，在西線中方不會有任何退讓。

前因二：邊界衝突轉移國內經濟社會壓力。莫迪2014年上台後，大家期待很高，覺得是印度鄧小平。莫迪確實各項能力很高，可野心太大，加上宗教理念很極端。慢慢，近三四年不靈了，他更是劍走偏鋒，近幾年，廢鈔，金融系統倒閉，後面又全面歧視排擠境內穆斯林，印度三年內的GDP增長從8%跌到去年的5%。今年又碰上新冠，印度佛系防疫，現在疫情高度爆發，確診接近40萬，世界第四，還在加速，印度現在復工只有40%。今年經濟分分鐘負增長。傳統來說，印度只要出了問題，幾乎不用懷疑會向宗教和民族轉移矛盾。宗教主要是針對穆斯林。邊境衝突當然是中國了，同期也在惡搞巴基斯坦和尼泊爾。

前因三：印度軍方㷫烚烚，冒進。小金人覺得這次最後搞成幾十人死亡，應該不是莫迪所為。莫迪是想鬥而不破，不停拿好處，不停擼羊毛。可這次軍方冒進，印度軍方對自己有「迷之自信」，曾說一個印度兵可以搞定三個中國兵……印度軍方極度親美（莫迪的人民黨親印度教，本土派；傳統的國大黨親英，建制派），這次，我估計是軍方想立大功，深夜偷襲中方營地想抓幾個俘虜，侮辱中方，又增加談判籌碼。沒想到中方早有準備，損失嚴重。大家看莫迪政府在事件後，反應比較平和，明顯理虧。軍方單方面行動也可能關美方事，邏輯大家自己想想。

後果一：衝突可控，雙方克制。這次造成20人死亡，出了中印雙方的預期。石頭木棍都死幾十人，中方肯定也有不少死傷，雙方氣歸氣，可知道真打起來後果如何。印度政府是裝傻不是真傻，印度肯定會增兵，可你怎麼打？西線不同於東線，東線是平原，西線是四五千米大山，中方完全控制山口，印方在山腳和半山，當然方便調兵，可問題是你想仰攻？再者，你如果攻上山，你的補給優勢就沒了。阿克塞欽距離印度大城市很近，包括新德里。中方一邊全是荒漠。所以，這件事後，印方可能聲勢很大，可莫迪應該會緊緊看住軍方，防止真出大事。而中方，肯定是不想繼續搞下去的。

後果二：經貿受損，中方吃虧。中印一年雙方貿易6000億美元左右，中方貿易順差3000多億美元，中國不少大廠在印度生意不小，如小米和oppo等。現在雙方出了大事，印方反華肯定很猖獗，這對中國的出口影響不小。這方面中方反制手段很少。

後果三：印度加速向美靠攏。中國幾乎九成的所謂問題，如中港，中台，中印，中澳……都是中美問題的一部分。事實上，美方肯定就是動員一切力量打擊中國，中國也沒什麼招，只能是兵來將擋水來土掩，這種情况下，多一個敵人少一個敵人分別也不大。何况現在美國最大的問題是他拉攏你打擊中國，他並無太大能力輸出龐大經濟效益，狗也是得有狗糧的。像印度，簡直堪稱人精，你敢叫它打下手，你先掂掂自己口袋。別最後被老印收割了。

印度幾千年歷史文化，西方人很難理解這麼長歷史的民族文化內涵。印度最出名的把戲如「吹笛眼鏡蛇」，「空中懸浮修行者」……都是極盡浮誇，可你知道就是一個把戲。當然演得還是很棒的。

中印邊界對峙這件事，將會像剝洋蔥一樣，剝呀剝，你以為很大，最後可能不了了之，都是行為藝術而已，別當真！

很多人批評這次中方下手太重，印方死了20人，不會善罷甘休。這是不公平的，第一，黑夜打鬥，你看得清嗎？群毆喔，扔石頭，你怎看得清。第二，印方很多都是受傷，擱在山上被凍死的；第三，中方也有傷亡。很多人不清楚印度人的性格，他們是典型的「欺善怕惡，得了便宜還賣乖」那種，絕對得寸進尺，沒完沒了。小金人以前不少同事都是印度人，其中兩個很高層，一開始，小金人打算跟他們搞好關係，結盟，最後發現對印度人根本沒「盟」這東西，兄弟就是用來犧牲的。反而，你公事公辦，極度較真，他反而不敢犧牲你利益。不少舊同事都吃過大虧。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]