經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：做大事惜身 見小利忘義

【明報專訊】中印邊境爆發50年來最大衝突，印方死20人（大部分是缺乏醫治而死），包括一名上校（非常高級，年頭死的伊朗二號人物蘇萊曼尼也就比他高一級），還有兩名少校被俘。這麼大一件事，香港的一些評論不是完全立場先行，逢中必反，就是無知鬼扯。

見到什麼國際關係專家和KOLs痛批中方說「印方去抗議，結果被中方六倍人數用狼牙棒伏擊……」，還有什麼「中方完全不夠打……」之類，相當白痴。你說在這種水平教授或者學者教出來的年輕人有何思考能力？首先，印方去抗議？這鬼話你敢說我都服你，有人深夜帶着百多號人帶齊家叉去對方國境抗議的嗎？你以為是旺角呀！第二，完全不夠打？別說1962年，就算這次，你知道死一個上校是啥級別嗎？連印度都吹捧成這樣，可見其自甘墮落。印度實力不可小看，畢竟人口和面積在那擺着，可往深想，卻是「做大事惜身，見小利忘義」。今天簡聊中印的一些死結和這次事件的前因後果：

中印四大死結：

（1）邊境領土糾紛，東中西三線達13萬平方公里。老印跟人相處思想相當特別，基本是「我的肯定是我的，你的我也有權分享」，要不沒完。中印三段領土糾紛很明顯印方都理虧，尤其是東部藏南（10萬平方公里）和中部達旺，藏南就是西藏的山南地區，西藏很多高僧都是這裏出生的。西段的阿克塞欽有點爭議。我看到有香港學者批評說Aksaichin連地名都是印度名，真是文盲，aksai意思是白石灘，chin是維文「秦，中國」。aksaichin是連接西藏和新疆必經之路。印度對這三塊領土的立場就是你中國1951年拿下了西藏，我分點還不行嗎？憑啥你全吞了。真是神經病，老印的邏輯是它後父——大英帝國以前印度管轄的都屬於他的，甚至緬甸，甚至西藏一大部分。這種歪理中國當然是不能接受，可老印也不能接受，印度的民族主義和宗教主義相當猖獗，政府誰敢動這個。

（2）中國巴基斯坦鐵盟。印巴是血仇，天敵，是不可調解的矛盾。可恰恰中國是巴基斯坦最鐵的盟友。那你說印度怎麼看中國？可巴基斯坦是中國在南亞，中亞和中東的抓手，中巴鐵盟是真愛。

（3）1962年的印度戰敗之恥。當時印度慘敗，死傷近萬人，一個准將被俘。這對老印自大而自卑的內心造成巨大的心理陰影，尤其是精英階層，這是印度立國以來最大戰敗，印度國父尼赫魯第二年鬱鬱而終。所以印度傳統精英恨極中國。覺得你吃雞，我吃個雞腿都被你打成這樣。這仇很難解！

（4）瑜亮情節。老印對中國近二三十年的成就羨慕嫉妒恨，覺得大家都是世界人口第一第二大國，憑啥你五大常任理事國之一，憑啥你世界工廠，憑啥美國認為你是對手……可我才是incredible呀！

本次衝突的前因後果：

前因一：趁你病，拿你命。莫迪上台後，身為極端民族主義份子，又認為中美爭端白熱化，印度有機可乘，可以漁人得利。印方判定中國的防護罩門在東南沿海和西北，西南會綏靖。印方從2017年開始單方面改變中印平衡和默契。一是容許達賴去印度很多地方公開活動，二是這次在中印之間沒有爭議的中方地區對峙。大家還記得2017年中的洞朗事件嗎？印方以中國在中國不丹邊界修路派人進入中國境內阻止中方修路。上次中國最後退讓，停止修路，印方才退兵。這次班公湖和加勒萬河谷衝突根本就是印方食過翻尋味，想單方改變實際控制線。可印方根本不明白，西線（阿克塞欽）才是中方命脈所在，事關一旦這地區被印方突進，西藏和新疆將變成兩個個體。阿克賽欽是新藏公路（G219線）的必經之地，從新疆入藏，只有阿克賽欽這一個通道。否則，就只能翻越昆侖山脈。所以，在西線中方不會有任何退讓。

前因二：邊界衝突轉移國內經濟社會壓力。莫迪2014年上台後，大家期待很高，覺得是印度鄧小平。莫迪確實各項能力很高，可野心太大，加上宗教理念很極端。慢慢，近三四年不靈了，他更是劍走偏鋒，近幾年，廢鈔，金融系統倒閉，後面又全面歧視排擠境內穆斯林，印度三年內的GDP增長從8%跌到去年的5%。今年又碰上新冠，印度佛系防疫，現在疫情高度爆發，確診接近40萬，世界第四，還在加速，印度現在復工只有40%。今年經濟分分鐘負增長。傳統來說，印度只要出了問題，幾乎不用懷疑會向宗教和民族轉移矛盾。宗教主要是針對穆斯林。邊境衝突當然是中國了，同期也在惡搞巴基斯坦和尼泊爾。

前因三：印度軍方㷫烚烚，冒進。小金人覺得這次最後搞成幾十人死亡，應該不是莫迪所為。莫迪是想鬥而不破，不停拿好處，不停擼羊毛。可這次軍方冒進，印度軍方對自己有「迷之自信」，曾說一個印度兵可以搞定三個中國兵……印度軍方極度親美（莫迪的人民黨親印度教，本土派；傳統的國大黨親英，建制派），這次，我估計是軍方想立大功，深夜偷襲中方營地想抓幾個俘虜，侮辱中方，又增加談判籌碼。沒想到中方早有準備，損失嚴重。大家看莫迪政府在事件後，反應比較平和，明顯理虧。軍方單方面行動也可能關美方事，邏輯大家自己想想。

後果一：衝突可控，雙方克制。這次造成20人死亡，出了中印雙方的預期。石頭木棍都死幾十人，中方肯定也有不少死傷，雙方氣歸氣，可知道真打起來後果如何。印度政府是裝傻不是真傻，印度肯定會增兵，可你怎麼打？西線不同於東線，東線是平原，西線是四五千米大山，中方完全控制山口，印方在山腳和半山，當然方便調兵，可問題是你想仰攻？再者，你如果攻上山，你的補給優勢就沒了。阿克塞欽距離印度大城市很近，包括新德里。中方一邊全是荒漠。所以，這件事後，印方可能聲勢很大，可莫迪應該會緊緊看住軍方，防止真出大事。而中方，肯定是不想繼續搞下去的。

後果二：經貿受損，中方吃虧。中印一年雙方貿易6000億美元左右，中方貿易順差3000多億美元，中國不少大廠在印度生意不小，如小米和oppo等。現在雙方出了大事，印方反華肯定很猖獗，這對中國的出口影響不小。這方面中方反制手段很少。

後果三：印度加速向美靠攏。中國幾乎九成的所謂問題，如中港，中台，中印，中澳……都是中美問題的一部分。事實上，美方肯定就是動員一切力量打擊中國，中國也沒什麼招，只能是兵來將擋水來土掩，這種情况下，多一個敵人少一個敵人分別也不大。何况現在美國最大的問題是他拉攏你打擊中國，他並無太大能力輸出龐大經濟效益，狗也是得有狗糧的。像印度，簡直堪稱人精，你敢叫它打下手，你先掂掂自己口袋。別最後被老印收割了。

印度幾千年歷史文化，西方人很難理解這麼長歷史的民族文化內涵。印度最出名的把戲如「吹笛眼鏡蛇」，「空中懸浮修行者」……都是極盡浮誇，可你知道就是一個把戲。當然演得還是很棒的。

中印邊界對峙這件事，將會像剝洋蔥一樣，剝呀剝，你以為很大，最後可能不了了之，都是行為藝術而已，別當真！

很多人批評這次中方下手太重，印方死了20人，不會善罷甘休。這是不公平的，第一，黑夜打鬥，你看得清嗎？群毆喔，扔石頭，你怎看得清。第二，印方很多都是受傷，擱在山上被凍死的；第三，中方也有傷亡。很多人不清楚印度人的性格，他們是典型的「欺善怕惡，得了便宜還賣乖」那種，絕對得寸進尺，沒完沒了。小金人以前不少同事都是印度人，其中兩個很高層，一開始，小金人打算跟他們搞好關係，結盟，最後發現對印度人根本沒「盟」這東西，兄弟就是用來犧牲的。反而，你公事公辦，極度較真，他反而不敢犧牲你利益。不少舊同事都吃過大虧。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
採用NVIDIA套件 提高性價比
採用NVIDIA套件 提高性價比
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 石藥購25170
金子：業績勝預期 石藥購25170
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
陳大為：當我們的工作變成消費
陳大為：當我們的工作變成消費
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
政府派錢 各銀行出招吸客
政府派錢 各銀行出招吸客
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：港區國安法與投資部署
陸振球：港區國安法與投資部署
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
技術取勝：新世界升穿100天線
技術取勝：新世界升穿100天線
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
何國良：央行由平衡器變成推動器
何國良：央行由平衡器變成推動器
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
王弼：買美股絕非「冇有怕」
王弼：買美股絕非「冇有怕」
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
陳永傑：美超低息格局不變
陳永傑：美超低息格局不變
廖偉強：做好本分就有生存空間
廖偉強：做好本分就有生存空間
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
領都3房918萬沽 7年升近五成
領都3房918萬沽 7年升近五成
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
Wetland 2期 濕地公園為伴
Wetland 2期 濕地公園為伴
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長