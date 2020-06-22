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2020年6月22日星期一
環球數據前瞻
中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代
8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多
港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款
瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股
貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材
未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機
唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務
光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿
平台整合通訊軟件 助提高營運效率
兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣
國家聯合爭取復牌 納子企管理權
智能洗手機用紫外光 為清潔打分
採用NVIDIA套件 提高性價比
張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 石藥購25170
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
陳大為：當我們的工作變成消費
謝偉銓：空置稅變相鼓勵「只賣不租」？
政府派錢 各銀行出招吸客
沈永年：珠海西區崛起 基建打通經脈
陸振輝：退休要學蘇東坡
陸振球：美國按揭股PFSI破頂可留意
陸振球：港區國安法與投資部署
林少陽：百濟信達生物押錯注風險較低
技術取勝：新世界升穿100天線
李聲揚：內銀「讓利」拖累盈富
潘迪藍：美國消費似已觸底回升
蘇沛豐：中國奧園具分拆概念 上望11元
李順威：散戶湧美股 盲拳打死老師父
朗豪坊Market Place翻新 走時尚農舍風
劉思明：新經濟輪動 舊經濟炒作空間小
何啟聰：618銷售報捷 Call京東阿里
瑞銀亞洲：突破兩年阻力 騰訊Call 11101
摩根大通亞洲：揀京東窩輪 留意三大要點
周顯：貿易戰下中芯想窮都難
何國良：央行由平衡器變成推動器
何濼生：輪候公屋時間愈來愈長 形成惡性循環
王弼：買美股絕非「冇有怕」
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
湯文亮：淡市唱好 好市唱淡
陳永傑：美超低息格局不變
廖偉強：做好本分就有生存空間
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
領都3房918萬沽 7年升近五成
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
Wetland 2期 濕地公園為伴
綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室
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張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動
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環球數據前瞻
金子：業績勝預期 石藥購25170
張兆聰：希瑪守住配股價 長線增長勁
蔡金強：做大事惜身 見小利忘義
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周顯：貿易戰下中芯想窮都難
何國良：央行由平衡器變成推動器
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王弼：買美股絕非「冇有怕」
曾淵滄：希瑪超高PE完成配股 基金看好
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陳永傑：美超低息格局不變
廖偉強：做好本分就有生存空間
布少明：SSD鬆綁對樓巿影響不大
李志成：疫情緩限聚寬 一手銷情看俏
盧楚仁：美息見底 寬鬆政策告一段落
SEA TO SKY加推285伙 折實均呎1.65萬 3日累收約6000票 超額9倍
十大屋苑周末19宗成交 7年最旺父親節
領都3房918萬沽 7年升近五成
高山道業主申延反對強拍期限 下周五審
觀塘一籃子工廈放售 市值約3.8億元
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綠楊新邨均呎逼1.6萬 一年新高
港人退休準備遜美加 富達：年輕人過分保守 礙財富增長
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