鄺翠玲：置業退休策劃 要分緩急

假設目標樓價為700萬元，敘做七成按揭，首期及相關費用要244萬元，若供30年，每月供樓開支約28,000元，最低入息要求約63,000元。但由於手頭上只有250萬元現金，在審慎理財的大條件下需有最少6個月家庭開支（即約35萬元）在手，筆者建議徐先生可多努力一年半載，多儲些彈藥後再作打算。另外徐先生也需留意置業後的管理雜費等，每月需至少預多5000元開支。

至於退休的問題，由於現時現金將差不多全用來置業，退休金唯有重頭再累積。筆者認為可好好利用每月盈餘，透過投資策略達成目標。徐先生曾說父母現時仍坐擁一定資產，每月5000元只是他略表孝心之意，惟筆者認為現時高齡長者很普遍，在本身能力足夠時，也可預留此部分以作不時之需。若退休後夫婦二人支出可減少兩成，連同5000元供養父母的支出，每月退休金需25,000元。

假設投資方案在退休前平均年回報有8%、退休之後有5%，若徐先生在60歲時退休，共需約1100萬元退休金，另外若他現時置業，20年後尚餘260萬元按揭額，那總退休金便需約1360萬元。假設強積金有4%平均年回報，60歲時料可滾存至650萬元，即由現在開始每月需12,000元投資。

大家或認為投資太進取，但筆者認為看事情應積極面對：先定緩急優次，然後實際努力行動。以筆者微見，應先處理置業目標，在可接受條件下先上車（可能要考慮較偏遠地區），並盡量減低置業開支，從而增加儲蓄；當退休時，也可換樓至較細單位，釋放「磚頭」的增值潛力，甚至出租自住物業，自己改租較細單位。在投資增值上可先投放盈餘的一半，加薪後再增加投資額。另外筆者也請徐先生多留意市場及外圍環境。現時經濟低迷，政治情况更難觸摸，可利用平均成本法以增強勝算。

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美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]