張兆聰：金價回勇 銀價蠢蠢欲動

美股和A股由3月底開始一路扯高，愈戰愈勇。初期還只是簡單的悲觀情緒和估值修復，到近期已升至高位，納指破頂、創業板指數4年高位，就連上證指也逼近3000點，這時出現疫情第二波、央行邊際上不那麼寬鬆（人行行長易綱談退出、聯儲局近期資產購買規模下降），但股市依然拒絕回落，反而中概股、美國動力股非常強勢，這都是科網泡沫時期的中段特點。

舉一些例子，如拼多多（PDD）、SHOPIFY、TTD、DDOG、SE等，全都由3、4月低位暴漲以倍計。是不是泡沫？筆者不會也無法判斷，但問心一句，在正常市况下會有如此多短時間內倍升的股份嗎？相信很罕見。流動性是一個重要因素，而疫情第二波到來，反而令聯儲局要更加鴿派。

疫情第二波 令聯儲局更加鴿派

市場一直不太重視第二波疫情，一來亞洲、歐洲反彈力度有限，美國確診個案回升，也可能與加強檢測力度有關。假如第二波力度不強，問題不大，若再次大規模爆發，則聯儲局肯定會加大財赤貨幣化力度，本就水浸的金融市場會更加氾濫。若這邏輯有效，第二波疫情反而是利好，當然，航空、旅遊等會受害，但科技股，尤其是上述遊戲、雲計算、SaaS、電商等各領域的熱炒股，肯定會更火上加油。

其實上周也沒有太多利好黃金的消息，但金價反而再度試高位，也可能與疫情第二波的風險有關。從對冲角度看，邏輯上應以做淡旅遊航空股、中小型股份為對象，但這些板塊波動性超大，對冲容易損手；新興市場會是另一好工具，但現在疫情最嚴重的巴西、印度等，當地股指又強勢向上。

沽融創減持盈富 買韋爾希瑪

正如本欄上周所言，聯儲局的政策立場已令黃金階段性地處於不敗之地，一旦加碼，金價極可能向上突破再展升浪，而相對於中概股、美國動力股，在流動性氾濫的框架下，金價也是大落後，而波動性更大的銀價亦開始蠢蠢欲動。本周會沽出融創（1918），買入400股韋爾股份，另減持500股盈富（2800），買入5000股希瑪眼科（3309）。

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