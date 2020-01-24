採用NVIDIA套件 提高性價比

他指出，智能洗手機的零售價可以定在數千元，而又有合理利潤，是受惠於近年的技術發展。因為美國公司NVIDIA近年推出一系列電腦套件，專為人工智能運算設計，配合Linux作業系統，可以達到很高的性價比，並可以在本機完成運算工作，毋須連接及借助雲端。

冀合作產熒光物質洗手液降成本

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit每套只售99美元，已經內置了一枚4個核心的ARM架構中央處理器，以及一枚128個核心的圖像處理器。他們設計的智能洗手機，就是採用了這款套件，配合Linux作業系統以及自己開發的人工智能軟件。

不過，另一個高成本環節，是加了熒光物質的洗手液。現時這種洗手液只賣給醫院，市場較狹窄。江頌濤早前特別向一家供應商洽購小量，每樽售價高達200元。他希望能夠找到日用化學品生產商合作，配合其智能洗手機推出同類的洗手液，以大幅降低使用成本。