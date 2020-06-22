智能洗手機用紫外光 為清潔打分

明報記者 薛偉傑

香港大學電腦科學博士生江頌濤表示，他和兩名電機及電腦工程碩士班同學陳薇、蔣豔青，是在今年1月新型冠狀病毒肺炎爆發後，開始研發智能洗手機。主要概念是借鑑醫護人員做手術前洗手的高標準，但將其成本大幅降低，以及使用方式更方便，希望能夠普及。

江頌濤指出，醫生做手術前，會先在雙手塗上加入熒光物質的洗手液，然後才洗手。當認為雙手徹底清潔，就會到一部紫外光機照射雙手，檢查雙手是否有熒光物質。但這有兩項缺點，第一，檢查雙手的紫外光機安裝在另一間房，醫生使用時需來回兩間房。第二，紫外光機非常昂貴，每部售價超過10萬元。

人工智能軟件不斷打分

他們團隊方案是在洗手盆加裝紫外光裝置和鏡頭，用人工智能軟件在洗手過程中不斷檢查雙手潔淨程度。他們研發的人工智能軟件可以在用戶洗手期間不斷打分，用戶可以在顯示屏上看到兩個分數，一個是即時分數，另一個是過去3秒平均分。初期雙手表面有很多熒光物質時，人工智能軟件會給負分（最低分是－100）；當漸漸洗去熒光物質時，其分數會由負數上升至零，再變成正數（最高分為100）。江頌濤表示，以一般行業或家用來說，70多分已足夠；若是醫療、飲食、食品廠、屠宰等行業，應該要超過90分。

智能洗手機的原型甚至加裝無線射頻辨識（RFID）標籤讀取器，將來若應用於醫院、大型食肆、中央廚房、食品廠、屠房、物流公司等衛生要求較高的企業，可以要求每名員工都先拍卡、再洗手，從而儲存每名員工洗手分數，讓管理層知道他們是否有認真洗手。

料專業版零售價約8000元

在今年的「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽（香港大學生創新及創業大賽）中，智能洗手機獲得資訊技術組別一等獎。江頌濤計劃推出3個版本的智能洗手機，第一個版本是All-in-one專業版，原則上功能和原型相同，但一部產品已內置紫外光裝置、鏡頭、顯示屏、負責運算的軟硬件、RFID讀取器，甚至可能包括噴出洗手液裝置。估計零售價約8000元，包上門安裝和代客戶設定軟件。正式使用前，先要用5至6個人雙手做設定，訓練人工智能軟件，每雙手都拍下最乾淨和最髒兩個極端狀態相片共100多幅至200幅，背景光線要一致，所以代客戶設定需要花時間和人力成本。

第二個版本是All-in-one入門版，沒有顯示屏和RFID讀取器，亦不會以分數來準確顯示用戶雙手的潔淨程度，只會以3個LED燈來顯示污穢、部分污穢、潔淨。此外，入門版亦沒有上門安裝及設定服務，但會有詳細說明書，客戶自行設定，零售價估計約5000元。

DIY散裝版可作STEM教學

第三個版本是DIY散裝版，客戶需要先將幾件組件自行組裝成一部智能洗手機，然後設定軟件。DIY散裝版包括顯示屏，亦以分數顯示用戶雙手潔淨程度，但RFID讀取器屬自由選擇，估計零售價低於5000元。對象是喜歡DIY的人及中小學，因為老師可以帶領學生組裝和設定軟件，當作STEM教學。

江頌濤正考慮申請「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）來開設公司。不過，他個人比較享受研發產品，若能找到一些本身有廠房和銷售渠道的業者合作就最理想。以他估計，若能找到合適的業者，最快半年內就可以投產。