兩內地民企賣產共套逾8.2億人幣

慕容控股暫緩擴張

慕容控股表示，向浙江海寧經編產業園區以9570萬元出售浙江省海寧市海寧經編產業園區、面積為98,231平方米的工業用地及在建工程。集團表示，於2019年2月取得該幅土地，原本計劃興建生產中心以提高產能，但在今年5月已暫停地皮的建設，截至5月25日出讓土地的建設僅完成約26.2%。

但自今年上半年爆發新冠肺炎後，集團對資金使用情况、產能與銷量預測進行詳細審視。作為審慎措施，決定暫緩擴張計劃與資本開支，以保留資源渡過中美貿易摩擦帶來的不確定性，以及應對疫情導致的消費收縮模式。

至於拉夏貝爾公布，以7.25億元向上海世淮物流出售旗下太倉夏微倉儲持有的兩幅江蘇省太倉市廣州東路地皮，其中一塊地皮可作倉儲土地，另一塊可作工業用地，4幢樓宇面積合共約12.8萬平方米。

拉夏貝爾賣地還債及發展

拉夏貝爾預期，出售事項將產生約3.3722億元淨收入，擬將所得款項用於主要業務發展、償還債務及或一般營運資金提供資金。

拉夏貝爾指出，由於內部及外部環境發生變化所帶來的挑戰，公司於過去兩年一直處於策略性調整期間，出售目標股權可有效激活公司的長期庫存資產價值並為主營業務發展提供財務支持，認為出售事項符合業務發展目標及需要；有利於優化資產負債結構，集中資源加強核心競爭力；及進一步提升持續經營能力，從而推動調整及轉型的順利執行。