平台整合通訊軟件 助提高營運效率

數碼通平保為客戶 月費約1000

imBee主打自研的軟件即服務（SaaS）產品，可為客戶整合通訊渠道，並提供自動回覆等功能，支援的通訊軟件包括WhatsApp、facebook Messenger、Line等，月費1000元左右。公司亦提供大型企業方案，着重透過通訊工具完善對方營運模式，透過差異化服務，協助對方提高銷售效率。

黃啟桓表示，自己曾創辦網上洗衣店，發現用戶十分抗拒下載App購買單一服務或產品，故研發出imBee原型，讓用戶Whatsapp下單，平台會自動回覆上門收衫時間，同時通知司機，用戶亦可透過訊息修改上門時間。黃啟桓指出，統一管理通訊軟件完善營運服務，有助提升用戶體驗。

不會存取訊息 增加安全度

公司業務拓展總監梁偉聰表示，WhatsApp端對端加密，網絡安全度高，而且平台不會存取訊息內容，形容只是「連接客戶與企業的門口」。梁偉聰舉例指出，假設客戶在WhatsApp回傳1字，平台會將訊息推送到企業客戶系統，「公司不會知道傳送內容，但企業就會知是1字是代表訂購寬頻或者其他」。

黃啟桓認為，先搶攻大型企業客戶，除可展示平台價值及實際商業模式，其次是可以增加中小企客戶信心，「如果他們知道大公司都有用服務，中小企很多會決定訂購」。

imBee今年初完成50萬美元的種子輪融資，估值達到800萬美元，早前贏得貿發局舉辦的「創業快綫」比賽中「尚乘蛛網生態初創大獎」 。