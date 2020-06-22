光膜香港前身美維科技 曾分拆業務上巿

主攻集成電路市場

翻查資料，唐翔千在1985年收購美維科技，成為唐翔千家族拓展面板業務的旗艦公司，翌年他再透過美維科技收購印刷線路板業務，其後開始到上海及內地其他地方設立分公司及生產線，至2002年後更進一步拓展業務至集成電路市場。

美維科技在2007年迎來大變革，公司進行上市前重組，將所有印刷線路板業務分拆組成美維控股，在2007年1月開始招股上市，至於其餘業務則保留並將公司改名光膜香港。當時唐英年胞弟唐慶年及胞妹唐英敏分別出任美維控股主席及財務總裁，最終公開發售獲逾160倍超購成功上市。

美維控股09年賣盤 作價50億

不過，美維股價在上市後亦未見太大變化，最終上市時間維持約3年便被收購。美維在2009年11月獲美資公司TTM Technology提出收購，以每股3.5元收購唐翔千家族所持逾14億股股份，較上市招股價2.25元溢價逾五成，較收購前溢價更逾六成，唐翔千家族藉此換取價值23億元的TTM股份及27億元票據，至今已接近沽清。同時家族亦回購部分覆銅面板業務。