經濟

唐英年回巢家族公司任董事 稱無意再從政 其他崗位為中港服務

【明報專訊】雖然特首林鄭月娥仍有兩年任期，但近期市場已開始猜想可能接替人選，例如早前讓出華置（0127）股份的劉鳴煒，亦被指是為鋪路加入政府。不過，在2012年曾經參選、深獲商界信任的前政務司長唐英年，事隔18年後本月卻重新接手家族旗下公司股份及出任董事，似乎意味他無意再參與「跑馬仔」。唐英年透過發言人表示無意再從政，但仍會在其他崗位為國家及香港服務。

明報記者

據公司註冊處顯示，早在父親唐翔千在2018年去世後，唐英年同年已開始出任家族控股企業蘇錫控股董事；時至今年6月，唐英年重新出任擁有家族覆銅面板、集成電路等不少製造業業務的私人公司光膜香港董事，並與胞妹唐英敏以父親遺囑執行人承接公司全部股份。

屬父親遺產 承接有關股份

值得留意的是，唐英年此前亦曾出任光膜香港董事，但在他2002年加入特區政府，出任工商及科技局（即現商務及經濟發展局）局長後，將股份轉讓予唐翔千並辭任董事，因此今次重回家族公司，難免令人聯想他是否已無意重回政壇。

唐英年發言人回覆本報查詢時表示，今次是由於他屬已故父親的遺囑執行人，因此承接有關股份。他表示，不會參與家族生意的日常運作，亦表明無意再從政，但會在其他崗位為國家及香港服務。

事實上，唐英年今次重新出任董事的光膜香港，前身為美維科技，是唐翔千在1985年開始發展電子工業的主要旗艦公司，對家族而言有重大意義，剛於月前去世的前行政局及立法會議員李鵬飛亦曾是美維科技股東之一，至1994年才將股份售予唐英年退出。

商界「裸辭」入政府 避利益衝突

過往不少商界人士加入政府前，都會辭去公司業務及轉讓股權，以避免利益衝突。例如香港特區政府第一任特首董建華，就是在1996年辭任當時仍屬家族企業的東方海外主席，並在同年宣布參與特首選舉；至於另一前任特首梁振英，則是在宣布參選前3天辭去戴德梁行亞太區主席。其他例子還有前財政司長梁錦松，在2002年5月獲委任前一個月，辭去中移動（0941）非執董一職。

相關字詞﹕美維科技 光膜香港 唐翔千 唐英年

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