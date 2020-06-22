未來資產管理鍾駿：期油若再現負價差 投資石油好時機

近月新冠肺炎疫情為全球股票及商品市場帶來罕見的波動，例如在4月20日紐約5月期油價格一度低見負40美元出現「負油價」令市場震驚，「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）在第246期（4月27日出版）封面故事便指出，面對反覆無常市况，投資者最重要是學習、增加本身的金融知識，鎖定自己真正了解的投資始再出擊。紐約5月期油價格當時何以出現負數呢？雖然已事隔近兩個月，惟讀者若對此深入了解，日後投資石油相關產品時亦可提高勝算。

轉倉正價差高 轉遠期合約

鍾駿在專訪中指出，紐約期油的特色是可以進行實物交收，因此在合約到期日，好倉持有者有3個選擇，包括：（1）從油公司提取石油作實物交收，然後支付相關運輸及儲存費用；（2）轉倉或（3）平倉。套用於今年的市况，由於3月疫情在美國大爆發後，當地石油需求大跌，開採石油公司被迫把石油暫時儲存，絕大部分的儲油設施因此亦已接近爆滿，再儲油成本變得十分高昂，在此情况下，臨近5月期油結算前，好倉持有者寧願以負值結算，也要避免實物交收，結果該期油合約最低便跌至負40美元，他比喻：「當時油公司泵油出來無地方儲存，便好像你搬屋時有大型傢俱不想要一樣，唯有給錢叫人幫你搬走囉！」

隨着今年3月至4月期間紐約期油價格急挫，相關ETF價格亦大幅下跌，投資者損失慘重，鍾駿承認此舉屬實，但他強調即使不投資石油ETF，而是直接投資於紐油期貨，同樣要承受有關虧損。他指出，由於該行發行的Global X標普原油期貨增強型ER ETF（3097）追蹤的是「標普高盛原油增強額外回報指數」（S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return）表現，該指數有條款列明每當紐約期油在轉倉前一段時間觀察期的正價差達0.5%以上時，便會轉倉至較遠期的期油合約，避免每月轉倉時承受重大虧損；而該指數在3月下旬考慮是否為4月期油合約轉倉至5月時，便出現上述情况，故此已轉倉至12月期油合約，避開了4月20日5月期油合約跌至負值的問題。

明年4月前合約仍呈正價差

每月轉倉要蝕本

至於何為正價差呢？鍾駿指出，與投資者可一直持有股票不同，原油或其他商品期貨是每月結算的，結算時若選擇繼續進行投資，便需要轉倉至下個月；當下個月期貨價格高於本月時，便會出現正價差，按月如此類推。

事實上，記者翻查芝加哥期貨交易所網站資料，截至上周五，7月紐約期油收報39.43美元，低於8月的39.50美元，即下個月期貨價格高於本月，出現正價差；該正價差情况一直延續至明年4月，明年5月的原油期貨價格（40.27美元）才略低於4月（40.28美元），轉為出現負價差，5月至6月又再出現正價差（見表）。

鍾駿教路，一般來說，當期油市場出現正價差時，投資者轉倉時會比較蝕底，加上交易成本，每月轉倉成本可達合約總值3%至5%，「最簡單的解釋是，當商品市場現正價差時，例如1月至3月每張期貨合約價值分別是1元、2元、3元，投資者以100元起步，1月時買入100張期貨合約，轉倉至2月時合約總數已縮水至50張，轉倉至3月時合約總數又再縮水至約33張，加上期貨交易成本，長此下去，投資者100元本金便會慢慢變成零」。

十多年前兩現負價差 油價均大升

相反，當期油市場出現負價差時，即下月期貨價格低於本月，投資者轉倉時便會取得收益，若該收益高於交易成本，轉倉便可以賺錢。

Global X標普原油期貨增強型ER ETF（3097）上周收報2.37元，與4月22日出現「負油價」震盪後的低位1.51元比較，已顯著回升57%，相信主要反映12月紐約期油價格期內升幅，亦可見在市場恐慌時入市的確可賺取高回報；鍾駿則表示，他不會預測油價走勢，但投資者可以參考在2006年至2008年中及2008年底至2009年底期間，紐約期油大部分時間均出現負價差，期內油價升幅以倍數計，而不論期油、ETF或石油股投資者亦有很多賺錢機會。綜合上述分析，記者相信芝交所網站不同月份期油價格資料，值得有興趣作石油相關投資的讀者長期關注。

[封面故事]