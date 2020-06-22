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貝萊德Stephen Andrews：啞鈴式投資 看好中資能源建材

【明報專訊】貝萊德環球新興市場股票團隊聯席主管Stephen Andrews稱，該行目前在中資股採用啞鈴式投資策略（barbell investment strategy）即同時投資高低估值兩端的股份，除繼續持有料屬長線贏家的中資科網龍頭股外，亦已增持部分估值吸引的能源股及建材股。

雖然新冠肺炎疫情令全球經濟今年上半年陷入衰退，惟其實股市表現不錯，MSCI全球指數年初至今僅跌6.34%，美股標指跌幅只有4.12%，MSCI中國指數更錄得2.09%升幅，可見在中國經濟率先走出疫情的情况下，股市表現在環球中亦跑出。

憂中資科網龍頭資本開支增

貝萊德Stephen Andrews表示，與2008年金融海嘯及2011年歐債危機時不同，今年以來MSCI中國指數並沒有因為外圍的危機而明顯調整，其中一個原因是中資科網龍頭股佔該指數的比重高逾三分之一（見表），有關股份不論盈利股價均具備增長動力，可以抵禦外圍的風浪。

Andrews透露，目前該行仍然看好中資科網龍頭股，但該行的顧慮是，是次疫情之後，中美及全球多個主要國家會更希望科技上獨立自主（Technology Independent），中國亦會更積極投資於第五代流動電話（5G）、雲計算及人工智能等尖端科技以取得全球領先優勢，並且很可能是由民企而非國企主導，中資科網龍頭股會否因此需要承擔相關數以百億美元的資本開支有待觀察。

油價疫後料重新平衡 超配能源股

有分析認為，是次疫情的另一影響是，美國及其它國家的政府更希望當地企業將生產基地搬離中國，但Andrews認為，考慮到內地龐大的消費市場，大部分外資企業並不會將廠房搬離內地以免失去近水流台、鄰近內地消費者的優勢，估計他們在保留內地廠房的同時，會再在其它地方興建新的生產基地，以照顧不同市場的需求。

Andrews透露，基於上述情况，該行目前在中資股採用啞鈴式投資策略，除繼續持有中資科網龍頭股外，亦增持部分估值吸引的能源股及建材股。他解釋，雖然今年以來疫情令石油需求大跌，油價因此亦大幅波動，但隨着多個產油國已落實大規模減產，料全球石油供需在未來一至兩年將重新平衡，有利油價向好，故該行現正超配能源板塊；另外，他指出，與西方國家向受疫情影響的企業及民眾提供巨額資助不同，中國積極投資基建提供新增就業機會，此舉將有利水泥及鐵礦石等建材股，有關股份具備投資價值。

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