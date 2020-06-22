瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股

明報記者 葉創成

景順投資總監阮偉國在上期封面故事預測，港股短期跟隨外圍波動，該行中長線仍然看好中資科網股及醫療股；而恒指上周一下跌524點或2.16%後，隨着當晚美股三大指數悉數向好，恒指周二回升567點或2.39%，除了迅速收復周一的失地外，升勢更延續至周五，全周上升342點或1.41%，韌力頗強；而恒指於3月19日在21139點見底以來，過去3個月已形成上升通道（圖1），在下周二（30日）半年結前，反覆向好機會料較大。

美股納指在上周5個交易日均向好，累積升幅達3.73%，跑贏標指及道指，反映科技股繼續強勢；港股期內亦出現類似情况，「科網股王」騰訊股價勁升4.4%，單一股份貢獻恒指108點升幅，佔期內恒指升幅31.56%，連同石藥及中生製藥的話，三隻科網股或醫藥股已貢獻恒指升幅近半（見表）。

料明年經濟復蘇 股市率先向好

瑞銀財富管理陳敏蘭早於第247期（5月4日出版）封面故事已看好全球股市，尤其睇好中資科技股及醫療股，可謂測中該兩大板塊過去一個多月延續強勢，她上周三在「疫情中的市場機遇」媒體電話會議時仍然不改有關樂觀的看法，「美國上月失業率高達13.3%，申請破產的公司數目更迫近歷史高位，經濟表現暫時的確頗差，但當地股市仍然向好，原因是股市是向前看的，即使近日疫情有出現第二波的迹象，但我們相信此舉不會令經濟再次大規模停擺，預期在醫療科技發展的支持下，當地疫情本季見頂，加上受惠於貨幣及財政政策刺激，下季經濟料開始復蘇，明年經濟活動回復正常」。

另外，陳敏蘭表示，內地官方製造業經理採購指數（PMI）在3月至5月已連續3個月企於50點以上（圖2），反映當地經濟的確已率先走出疫情陰霾，故中資股表現強勢亦有基本因素支持。

兼顧增長股價值股 另看好高息債

在預期中國、美國以至全球經濟將走出疫情逐步復蘇的前題下，陳敏蘭認為，現時全球在三方面仍有投資機會：（1）隨着經濟重開，預期增長股早前獨領風騷後，日後與價值股的差距將收窄，看好現時有大量價值股可投資的英國、德國工業股，以及部分美國中型股；（2）機械人、大數據、數碼化、電子商貿及人工智能仍然是中長期全球投資主題，醫療股仍然有上升空間，不少中資股受惠於上述趨勢，近月股價已明顯跑贏大市，即使經過急升後這些股份估值已沒有以前般吸引，但仍然是未來幾年的核心投資；（3）提供較高息率回報的亞洲及美國高息債。

[封面故事]