瑞銀陳敏蘭：續看好中資科技醫療股

【明報專訊】美股三大指數上周均向好，納指更勁升3.73%，帶動港股恒指期內亦回升342點或1.41%，騰訊（0700）、石藥（1093）及中國生物製藥（1177）股價升幅顯著，科技股及醫藥股領漲藍籌；今期封面故事由瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭及貝萊德環球新興市場股票團隊聯席主管Stephen Andrews分析最新形勢。陳敏蘭仍然看好中資科技股及醫療股；Andrews則表示，該行除繼續持有中資科網龍頭股外，亦已增持部分估值吸引的能源股及建材股。另外，未來資產環球投資（香港）ETF銷售副總裁鍾駿今期亦會分析如何以ETF來捕捉油價投資機會。
明報記者 葉創成
景順投資總監阮偉國在上期封面故事預測，港股短期跟隨外圍波動，該行中長線仍然看好中資科網股及醫療股；而恒指上周一下跌524點或2.16%後，隨着當晚美股三大指數悉數向好，恒指周二回升567點或2.39%，除了迅速收復周一的失地外，升勢更延續至周五，全周上升342點或1.41%，韌力頗強；而恒指於3月19日在21139點見底以來，過去3個月已形成上升通道（圖1），在下周二（30日）半年結前，反覆向好機會料較大。
美股納指在上周5個交易日均向好，累積升幅達3.73%，跑贏標指及道指，反映科技股繼續強勢；港股期內亦出現類似情况，「科網股王」騰訊股價勁升4.4%，單一股份貢獻恒指108點升幅，佔期內恒指升幅31.56%，連同石藥及中生製藥的話，三隻科網股或醫藥股已貢獻恒指升幅近半（見表）。
料明年經濟復蘇 股市率先向好
瑞銀財富管理陳敏蘭早於第247期（5月4日出版）封面故事已看好全球股市，尤其睇好中資科技股及醫療股，可謂測中該兩大板塊過去一個多月延續強勢，她上周三在「疫情中的市場機遇」媒體電話會議時仍然不改有關樂觀的看法，「美國上月失業率高達13.3%，申請破產的公司數目更迫近歷史高位，經濟表現暫時的確頗差，但當地股市仍然向好，原因是股市是向前看的，即使近日疫情有出現第二波的迹象，但我們相信此舉不會令經濟再次大規模停擺，預期在醫療科技發展的支持下，當地疫情本季見頂，加上受惠於貨幣及財政政策刺激，下季經濟料開始復蘇，明年經濟活動回復正常」。
另外，陳敏蘭表示，內地官方製造業經理採購指數（PMI）在3月至5月已連續3個月企於50點以上（圖2），反映當地經濟的確已率先走出疫情陰霾，故中資股表現強勢亦有基本因素支持。
兼顧增長股價值股 另看好高息債
在預期中國、美國以至全球經濟將走出疫情逐步復蘇的前題下，陳敏蘭認為，現時全球在三方面仍有投資機會：（1）隨着經濟重開，預期增長股早前獨領風騷後，日後與價值股的差距將收窄，看好現時有大量價值股可投資的英國、德國工業股，以及部分美國中型股；（2）機械人、大數據、數碼化、電子商貿及人工智能仍然是中長期全球投資主題，醫療股仍然有上升空間，不少中資股受惠於上述趨勢，近月股價已明顯跑贏大市，即使經過急升後這些股份估值已沒有以前般吸引，但仍然是未來幾年的核心投資；（3）提供較高息率回報的亞洲及美國高息債。