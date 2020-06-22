經濟

港航押兩部機師模擬訓練器 抵逾億欠款

【明報專訊】早在新冠肺炎疫情爆發前，港航已出現財困，並自去年起屢次被入稟法庭追討欠款。據相關法律文件披露，港航在今年5月已抵押兩部全動式模擬駕駛艙，予愛爾蘭註冊公司「Wilmington Trust SP Services（Dublin） Limited」（下簡稱「Wilmington」）。文件內未有提及抵押所涉及的金額，不過本報翻查資料顯示，港航於去年2月曾被該公司入稟高等法院，追討飛機租賃服務費用，欠款達1315萬美元（約1.01億港元）。

文件進一步披露，Wilmington先後在2016年及2017年與港航達成4份飛機租賃協議，不過雙方已在今年1月初簽訂協議，提前終止每架飛機的租賃合約，然而港航仍然未能根據「提前終止協議」向Wilmington支付應繳款項。Wilmington最後決定，有條件地暫緩行使債權人權利，並容許港航以模擬駕駛艙為債務作擔保。協議中訂明，倘若港航有新債務違約，或未能執行相關抵押責任，Wilmington在通知港航後，有權透過公開拍賣形式出售抵押的模擬艙；相反，如港航他日償還所有欠款，Wilmington會釋放有關資產。

為空巴A330及A350客機飛行訓練

所抵押的模擬駕駛艙型號為CAE 7000XR系列全動式模擬駕駛艙，分別為空中巴士（Airbus）A330及A350客機飛行訓練而設。本報翻查資料後發現，港航去年9月正式開幕的香港航空訓練大樓內，設有同款模擬艙。去年開幕的港航訓練大樓，樓高11層，造價高達18億元，據公司當時公布，大樓內共設有12個模擬駕駛艙泊位，惟未有透露實際擁有的模擬艙數量。

曾任民航機機師的公民黨立法會議員譚文豪表示，模擬駕駛艙主要用於機師考牌、續牌、機師晉升考試及有關訓練。他續稱，有一定規模的航空公司通常會自行設立模擬駕駛艙，不然只能到外國租用模擬艙訓練及考核。他認為，雖然未能確定模擬駕駛艙的價錢，但估計連同整個系統及安裝成本，或相等於一架飛機的兩倍價錢。參考外媒以往報道，模擬駕駛艙價錢約在4563萬至1.14億元之間，視乎品牌及型號而定。

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