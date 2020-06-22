經濟

8虛銀公布去年年報 Livi投資25億最多

【明報專訊】金管局去年先後發出8個本地虛擬銀行牌照，現時僅得眾安銀行（ZA Bank）及天星銀行開業，大部分仍在試業階段。由發牌至今逾一年，近日有虛銀已上載2019年報，當中由中銀香港（2388）、京東數字科技及怡和集團合資組成的Livi，股本投資達25億元，金額是所有虛銀中最多（見表）。

中銀京東怡和合資組成

近年港府力推金融科技，本地8家虛銀分別獲不少科技公司或財團投資，初期股本投資介乎5億至25億元。據金管局披露年報資料，Livi股本資金為25億元，是虛銀中金額最大。

其次渣打（2888）旗下MOX為16億元，投資者包括電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程金融等；眾安在線（6060）旗下眾安銀行及小米 （1810） 與尚乘合資的天星銀行分別為15億元。

富融多「星級股東」 初期股本僅5億

反之，被外界喻為擁有「星級股東組合」投資的富融銀行，初期股本投資僅5億元，屬虛銀中股本規模最小，該行大股東為科技巨擘騰訊（0700），其餘股東分別為持股近一成的港交所（0388）、工銀亞洲、高瓴資本及新世界（0017）執行副主席鄭志剛。

至於由本地金融平台WeLab集團創立的匯立銀行（WeLab Bank），其股本投資額為6億元，WeLab背後投資者包括長和（0001）旗下TOM集團（2383）、阿里巴巴創業者基金等。

不過，由於去年虛銀尚處於待業階段，完全處於「燒錢」狀態，8家虛銀年內總共蝕逾11億元，主要開支用於營運及員工成本。據去年年報顯示，以MOX虧損金額最多，蝕2.65億元；其次Livi、眾安銀行﹑富融銀行等分別虧損2.01億、1.94億及1.33億元；螞蟻金服旗下螞蟻銀行虧損金額最小，蝕逾3700萬元。

去年未營運 8虛銀共蝕逾11億

儘管去年虛銀未正式營運，但銀行仍然錄得利息收入，抵消部分虧損。當中資本最雄厚的Livi及MOX理所當然淨利息收入最高，俱錄得逾2300萬元，其餘虛銀的利息收入則介乎數十萬至1861萬元不等。目前僅得眾安銀行及天星銀行開業，MOX、螞蟻銀行、匯立銀行及平保（2318）旗下平安壹賬通銀行已宣布試業。據了解，富融銀行亦已開始內部測試。

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