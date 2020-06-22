經濟

財富管理業務需多元 傳統模式難合富二代　　

【明報專訊】港區國安法即將落實，移民、離岸資產等再成市場熱話。京基金融（1468）旗下京基資產管理董事總經理及首席投資官侯鎮基，以及京基優越財富管理董事總經理及行政總裁馮嘉諾均認為，近年地緣政治風險增加，加速令富豪思考如何管理財富，但更重要是富二代、富三代人際網絡、教育、投資等需求均與上一代非常不同，「唔再係靠一個banker幫忙起家，跟一個老banker好多年」，更需要專業、可信的團隊，因此家族辦公室、財富管理業務會是集團主力發展方向之一。

中國富豪在改革開放後累積了龐大財富，部分已承傳至第二、第三代，馮嘉諾指出，有別於第一代富豪對於保險、投資的單一需求，現時富二代、富三代熟知金融市場運作，多做多元化及全球化投資，傳統管理財富模式難以再切合富豪家族的需求。

CRS實施後 富豪重新審視財務規劃

馮嘉諾又稱，在全球為打擊稅務安排的「共同匯報標準（CRS）」實施後，富豪要通報分佈全球的資產，將促使他們重新審視財務規劃，「唔再係以往主要海外升學、拎外國護照咁簡單」。家族辦公室由綜合理財方案的架構、離岸稅務，甚至家族成員的身分規劃，或日後傳承安排、與其他富豪的家族辦公室合作等都會涉獵，亦可處理本業以外，其他合資公司經常會遇到的法律、審計，或者基金行政問題。

指港身分證「唔係唔值錢係無咁值錢」

問到隨着政策收緊，香港身分證「吃香」程度是否下降，侯鎮基認為「唔係唔值錢，係無咁值錢」，但香港作為金融中心仍有優勢。馮嘉諾表示，目前仍在觀察包括國安法等出台後的影響，因為目前更多內地客戶正尋求以新加坡信託去持有財產，將整個信託架構放於海外，需要視乎影響才決定是否完成在香港的信託牌照申請。

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