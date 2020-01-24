經濟

中資京基來港拓金融 或棄購AXA 3年前擬22億購安盛財富管理 陳家俊：上市公司攻證券家族辦公室

【明報專訊】近年不少中資大開水喉來港收購，來自深圳的京基集團近年亦投資多隻港股，包括京基金融（1468）。京基第二代、京基金融主要股東陳家俊表示，京基金融是「第一隻掛上京基品牌的港股」，會以集團資源支持其發展，除了現有1、4、9號牌，亦有意推進申請6號牌、信託牌照及發展虛擬銀行等。不過，京基金融管理層透露，2017年欲以22億元收購安盛旗下的安盛財富管理（香港）（下簡稱AXA），因時間及作價等不同因素，可能放棄繼續收購。

明報記者 方楚茵

京基金融管理層表示，收購原訂在2018尾或2019年初完成，但某間因法規、市况及新冠疫情等轉變，項目評估值已跌三成至四成，曾要求調整價格未有結果，隨着獨家交易期限已過， 現時完成交易誘因不大。

AXA評估值跌逾三成 完成交易誘因不大

雖然收購AXA或會終止，但母公司京基集團仍主力發展金融業務，包括完成收購京粵財富管理發展保險經紀業務，旗下A股京基智農亦已獲保險經紀牌牌照。陳家俊表示，京基於中港都有保險經紀業務，業務相似及有協同效應，但因法規上不可以跨境銷售，所以希望將來在合法監管下可整合牌照在香港的京基金融下發展。

在「90後」陳家俊主導下，京基金融亦作多方面嘗試。陳家俊表示，「金融業無必要限死自己做一『瓣』，Fintech相關亦都會做」，所以除目前的1號（證券交易）、4號（就證券提供意見）及9號（提供資產管理）牌外，亦正在申請6號牌（就機構融資提供意見）、信託牌照，亦有意參與虛擬銀行發展。

正申6號牌信託牌 有意發展虛擬銀行

京基金融在港發展時間不長，但陳家俊認為，京基集團旗下內地財富管理「京基會」擁有龐大兼高淨值客源，可支持京基金融發展。他又稱，內地高淨值客戶對投資、資產配置，特別境外配置「有好高需求」，因此才決定來港發展。

然而，近年部分中資財團如泰禾陷財困的負面消息，連帶在港經營的泰禾人壽亦飽受負面新聞困擾。問到會否擔心影響京基金融在港發展時，陳家俊稱兩者有很大分別，泰禾目前因資金鏈出現問題，影響整個集團運轉，但京基核心資產在大灣區、深圳，有較好租金回報，配合「深圳樓價近年好好，未跌過，好多樓盤一日賣晒」，財務穩健下，發展金融投資亦不會有太大資金壓力。

集團核心資產在深圳 財務穩健

陳家俊在訪問期間多次強調，京基發展金融業務絕非投機炒賣，會以實業方式經營，不會「買項業務返嚟轉手賣出去，可以賺幾多錢」。

他以旗下另一上市公司酷派（2369）為例，酷派自2016年至2018年共蝕超過75億元，但自他2019年接手後，成功復牌兼扭虧為盈，2019年淨利潤1.12億元。陳家俊希望藉此讓市場肯定其能力，並擴大京基金融發展規模。

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