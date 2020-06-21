抗疫特別國債成了避險港

內地債券市場資金充沛，首批兩期國債的投標倍數分別為2.5倍、2.76倍，5年、7年期發行利率只有2.41厘、2.71厘。債券市場非但沒有引起恐慌，當天內地5年期、7年期國債收益反而比去年降低了30、40個基點（1厘等於100基點）。

招標之前，財政部就預測，跟抗疫特別國債同為記帳式國債的收益率，5年、7年、10年期收益率分別約為2.5厘、2.8厘、2.8厘。招標結果並未超出這一範圍。

內地債券市場資金仍充沛

抗疫特別國債採用市場化方式，全部面向記帳式國債承銷團成員公開招標發行。在此之前，內地僅專項債就已發行2.2萬億元。

但前4個月，新增專項債券發行利率逐漸走低。直到5月，債券發行規模井噴，單月規模創出歷史新高，利率才有所回升。

內地55家記帳式國債承銷團成員，除了少數外資投資行，絕大多數都是國有商業銀行以及國有大型券商。建行（0939）、工行（1398）、農行（1288）、交行（3328）等大型商行都在其列。

工行官方網站顯示的個人人民幣5年期整存整取存款利率是2.75厘。各家銀行都在搶奪存款，招商等銀行實際執行的存款利率更高。

但工行等銀行仍然購入收益率較低的國債。市場形勢欠佳，實體經濟前景難料，手握大把資金的商業銀行等國有金融機構日益青睞政府債。收益雖低，但風險小。

收入減開支增 地方愈來愈缺錢

抗疫特別國債不計入財政赤字、資金直達縣市基層，主要用於地方疫情防控和有一定收益保障的基礎設施建設，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，主要通過項目收益償還。

各地可在分配額度內按照一定比例預留機動資金，解決基層特殊困難。1萬億元本金由中央財政償還3000億元，地方財政償還7000億元，利息全由中央承擔。

除此之外，特別國債跟普通記帳式國債相比，再無特別之處。央行仍然不許在一級市場直接購買，財政部依賴債券市場籌資。包括中央債、地方債、專項債、抗疫特別國債，內地今年共計發行各類政府債券8.51萬億元。

全年發行8.51萬億債非難事

財政收入減少，開支日增，地方政府愈來愈缺錢。除了轉移支付，中央允許地方政府在可控範圍內發債，以求渡過難關。內地債券市場容量龐大，僅僅5月就發行各類債券4.8萬億元。全年發行8.51萬億元的政府債並非難事。

財政部只需平滑各周發行量，就能穩定市場預期。發得太快，容易衝擊債券市場；發得太慢，各地財政局長正等米下鍋。

[馮其十 神州新形勢]