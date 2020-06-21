本月二手私宅登記料創6年新高

據中原地產研究部統計，截至6月17日，今年6月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄2964宗、總值260.2億元，預測整月登記約4800宗及415億元，將較5月的4516宗及361.3億元，分別按月上升6.3%及14.9%，估計登記宗數將創2014年7月4809宗後的近6年按月新高，金額將創2019年5月447.6億元後的13個月新高。

預測全月約4800宗 涉415億

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，數字反映5月期間樓市氣氛續旺，但近期社會事件有捲土重來的迹象，以及美國聯儲局在2022年底維持零利率及無限量寬措施，對本地樓市的影響將於7月的登記數字才開始反映。

一手登記方面，截至6月17日，今年6月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄1303宗，總值132.5億元，預期整月約2000宗及200億元，將較5月的1113宗及147億元，分別按月上升79.7%及36.1%，估計宗數將創2019年11月2089宗後的7個月新高，金額將創2019年5月325.7億元後的13個月新高，反映5月期間發展商積極推售新盤，刺激一手交投重上2000宗高水平。