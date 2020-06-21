Sea To Sky收約3700票 超額認購近12倍 最快今加推

明報記者 甘潔瑩

SEA TO SKY首張價單285伙折實平均實呎高達1.58萬元，雖屬區內新盤首批最貴平均實呎，挾鐵路的優勢，項目號召力仍強勁。

昨日是開放示範單位的首個周末，不少準買家一早已到達紅磡置富都會商場，等候參觀示範單位及入票認購。據悉，示範單位的所在樓層，全日也人頭湧湧，高峰時曾有逾1000人排隊等候。

長實地產投資董事郭子威表示，市場反應熱烈，積極考慮加推單位，加推單位涉285伙。

同區MARINI昨售出14伙

新盤市場聚焦SEA TO SKY，一手成交疏落，全日僅得逾20宗成交，其中同位於將軍澳日出康城的MARINI系列，昨日售出14伙，為銷售伙數最多的新盤。另恒地（0012）紅磡啟岸亦售出1伙，為25樓A7室，屬實用424方呎2房戶，成交價1082.12萬元，實呎約2.55萬元。

新盤市場熱鬧，帶動二手市場轉旺，十大屋苑之一天水圍嘉湖山莊，最新錄今年首宗千萬成交。

嘉湖複式戶1020萬易手

中原地產高級區域營業經理黃海表示，有關單位為景湖居10座頂層複式戶，實用1002方呎，向南享開揚市景，原業主早前以1200萬元放售，近日議價後以1020萬元易手，累減180萬元或15%，實呎10180元，新買家為區內租客。原業主1995年以322萬元購入，持貨25年，帳面獲利698萬元，物業期內升值2.2倍。

黃埔持貨30年升值逾10倍

另本月暫錄得12宗成交、平均實呎1.66萬元的紅磡黃埔花園，新近錄得2房園景戶成交。

中原地產分行經理袁顯岸表示，有關單位為11期9座高層D室，實用505方呎，2房望內園景，最新以895萬元易手，折合實呎17723元，屬市價水平。原業主1990年以78萬元購入，持貨30年，現帳面獲利817萬元離場，物業升值逾10倍。