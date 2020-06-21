不了解科技公司 錯失科網升浪

去年買亞馬遜 或在調整策略

巴郡在2016年開始買入蘋果公司的股票，至今更成為其股票投資組合中，比例最高的股票。去年巴郡也購入了一些亞馬遜股票，反映巴菲特正在調整。《金融時報》指出，若巴郡想跑贏大市，就要把科技股的持股比例進一步上調。不過以巴郡一貫的標準衡量，科技行業的估值過高，阻止了巴郡增加注碼。部分分析師指出，巴郡並非唯一落後於指數型基金的投資機構，以價值型投資（value investing，購入價格被低估的證券）為策略的投資公司，近年表現相對落後。聯博資產管理公司（AllianceBernstein）指出，低利率時代與強勢科技股的出現，都影響到價值投資的回報。

不過仍有不少投資者相信巴菲特可扭轉形勢。他在2000年科網股泡沫爆破時的亮眼表現，是箇中原因之一。當年科網股暴跌，巴郡股價逆市急升兩成半。若美國爆發第二波疫情影響經濟復蘇，股市重試3月低位，那麼巴菲特的審慎態度可用截然不同的角度來解讀。金融顧問機構Gardner Russo & Gardner的董事拉索（Thomas Russo）稱，長遠來說，巴郡仍會給投資者帶來回報，但這回報不是即時可見。

[企業地球村]