股神疫下跑輸大市 市底沽清航空股 錯過升浪

資料來源：《金融時報》

巴菲特去年受訪時預測，巴郡未來表現會跟大市幾乎一樣。但標普500指數去年升約三成，巴郡的股價升幅卻只有11%，是巴郡10年來落後大市最多的一年，估計今年巴郡的表現也不容樂觀。一些市場觀察家認為，巴郡是時候重新考慮其業務和投資組合。

西方石油被指災難式投資

巴郡近年部分投資決定備受質疑，去年不得不把旗下的食品生產商卡夫亨氏（Kraft Heinz）的持股減值30億美元，而早前獲巴菲特投資100億美元的石油生產商西方石油（Occidental Petroleum），也以股票取代現金派息。該石油企業的股價今年以來跌約五成。

CFRA Research分析師塞弗特（Cathy Seifert）稱，卡夫亨氏和西方石油的投資，損害了巴郡的聲譽，西方石油的交易更是「毋庸置疑的災難」。巴郡對上一次重大收購已是4年多以前收購飛機零件製造商Precision Castparts。巴郡此後的現金儲備不斷累積，並增至1370億美元創紀錄新高。很多分析師期望他在3月大跌市時炒底， 但他非但沒有大舉入市，更在4月疫情最嚴重的時候沽清航空股，「完美」錯過了一波升浪。

3月股市急反彈 較海嘯後急速

Edward Jones分析師沙納漢（James Shanahan）稱，大市在3月底開始攀升，而他在4月沽貨，真令人沮喪，「很多散戶近期入市，比巴菲特等專業投資者的表現更好」。巴菲特在上月的巴郡股東大會，解釋過他沒有掃貨的原因。他說，還沒有發現任何吸引的東西，聯儲局已「做了正確的事」，迅速出手支持債市，為企業的資金需求提供支持。

美股在3月大跌後迅即反彈，相比下2008年金融海嘯後，大市的升勢相對緩慢。巴郡當年並非在金融海嘯的低谷完成所有大手交易。2009年底，巴郡才同意收購BNSF鐵路公司（BNSF Railroad）。直到2011年，巴郡才向美國銀行投資50億美元。

擁躉阿克曼沽出巴郡

不過巴郡無疑在2008年進行過多宗回報可觀的交易，包括對高盛和通用電氣（GE）的數十億美元投資，令外界懷疑巴菲特現在的投資策略是否有欠靈活。巴菲特的擁躉——著名對冲基金Pershing Square創辦人阿克曼（Bill Ackman）早前出售了持有的巴郡股票，並以這筆錢投資於其他股票。他說，與巴郡相比，Pershing Square的優勢是規模相對較小，約有100億美元的資本可供投資，比資本達1300億美元的巴郡靈活得多。

今次受疫情重創的公司，包括旅遊住宿平台Airbnb及旅遊服務預訂平台Expedia，都轉向Silver Lake等私募股權公司求助。這些在網絡經營的旅遊企業，並不在巴菲特的傳統興趣範圍以內，令外界憂慮其資產配置是否追上市場趨勢。

資產總值7600億美元的巴郡，目前的投資偏重於金融機構，例如它全資擁有汽車保險公司GEICO等大型保險機構，又持有美國主要銀行的大量股份。相比下，它的科技類股投資嚴重不足，而科技股板塊卻是近年大市上升的主要動力。包括科網企業在內的科技及通訊股板塊，現時在標普500指數的權重達38％。反觀金融股的權重，已由4年前約15％降至現在約10.5％。但截至今年首季，巴郡的金融類持股，卻佔其股票投資組合總值的三分之一以上。保險承銷及相關投資，也佔巴郡去年營業利潤約四分之一。

市場預期經濟衰退期間，銀行業的貸款損失將會攀升，且利率下跌也將抑壓銀行利潤，令巴郡重倉的金融股受創。與此同時，利率下跌也將影響巴郡價值逾千億美元的美國國債投資組合回報。部分市場人士認為，巴菲特必須找到一種方法，使他的價值投資理念，與網絡時代的新經濟保持一致。

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