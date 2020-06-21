瑞幸將召股東會罷免陸正耀

內媒：陸即使離任 仍為最大股東

另外有知情人士指出，審計師安永將造假資料送交瑞幸後，獨立董事支持公開造假，引起了陸正耀不滿。瑞幸在議程中，同時提名奧睿律師事務所（Orrick Herrington & Sutcliffe）合伙人曾英，以及中國政法大學商學院副院長楊傑擔任獨立董事。

騰訊斥1000萬美元增持蔚來汽車

瑞幸自4月初披露虛假交易後，首席執行官錢治亞及首席運營官劉劍已經離職，瑞幸在5月15日收到納斯達克的退市通知。《財新》月初報道，中國財政部和國家市場監管總局已掌握陸正耀指示公司財務造假的電子郵件。

此外，電動車公司蔚來在美國證交會披露，騰訊（0700）斥資1000萬美元購入168萬股美國預託證券（ADS），持股比例增加至15.1%。蔚來董事長李斌表示，全中國汽車在今年首5個月的銷量按年下跌26%，預計今年全年汽車銷量按年將減至少10%。

中概股表現個別發展，京東（9618）上周二在港上市，上周五跌3.54%，股價在美連跌兩日，報58.64美元，比港股低2.72%。網易（9999）美股上周五升0.96%，報413.21美元，跟港股收市相若。阿里巴巴（9988）跌1.3%，報220.64元，比港股收市低2.4%。