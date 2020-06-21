蘋果再關11店 美股升轉跌

居家概念股再次做好

除股市下跌外，多個被視為投資者避險情緒上升的徵兆亦開始出現，被稱為恐慌指數的VIX指數上周五由30點升至35點，向6月11日道指大跌1800點時，VIX升至40點的水平進發。此外，黃金每盎司昨日收報1744美元，上升21美元，為1個月以來新高。另外，美匯指數亦由97.2點升至97.66點。

疫情重臨，富國銀行資產管理股票主動管理主管Ann Miletti認為，疫情擴散將減低市民對美國經濟的信心，再擴散至勞動市場，她懷疑市場或已到高位。不過彭博資訊策略師Gina Adams看法不至於太悲觀，認為美國政府推出的政策有助經濟擺脫最壞情况，故第二波疫情未必會令股市跌至3月時的低位。

主要反映科技股走勢的納指上升0.03%，報9946點。疫情再次嚴重，造就居家概念股上周表現向好，彭博統計，視像會議股Zoom、家居用品股Lowe's和通用磨坊等一籃子居家股上周上升4%以上，Netflix更升逾8%，標普500指數全周只升1.86%。蘋果宣布暫時關閉佛羅里達州、亞利桑那州、南北卡羅來納州的11間門市，昨日下跌0.57%。

恒指夜期受美股拖累倒跌，上周五收報24,422點，跌0.76%，比港股低水222點。ADR港股比例指數收報24,369點，下跌1.13%。油價上周五跌穿每桶40美元，中石油（0857）和中海油（0883）ADR比港股上周五分別低收2.75%和1.27%。工商銀行（1398）ADR折合港元報4.87元，比港股收市低6.04%。

恒指夜期低水222點

港匯本月頻觸7.75，不過昨晚轉弱收報7.7504，開始離開強方兌換保證。耀才證券研究部總監植耀輝認為，美國解封後出現二次疫情迹象，蘋果關閉門店是警號之一，投資者將更為審慎，對經濟復蘇取態更為保守，後市港股上升空間不大，料會在24,000點支持位拉鋸。