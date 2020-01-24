聯合航空尋求390億債務融資

彭博社報道表示，墨西哥國際航空（Aeromexico）正考慮是否依據美國法律第11章，提出破產保護令，但是該公司亦正考慮其他方案強化營運資金，因此未落實最終方案。該公司現時由美國達美航空持有50.7%投票權。此前達美亦在尋求216億美元融資，其最新公布在6月份日均「燒錢」3000萬美元。

其他美資航空公司在取得巨額融資的同時，亦尋求更多融資。有消息指美國聯合航空正由高盛牽頭，最快於周一進行50億美元債務融資。據了解是次發債年期7年或8年，年息率約7厘。此前聯航擬5月發行22.5億美元垃圾債，但最終因未能取得滿意條款而告吹。報道更指，美國航空可能在本周尋求發行20億美元具擔保的5年期垃圾債，年息11厘。美航將提供航空時段等支持債券發行。

大馬政府表明無意注資航企

此外，馬來西亞財務部長Tengku Zafrul Tengku Abdul Azia表明，不會對馬來西亞航空及亞洲航空注資，只會提供貸款擔保。另德國漢莎航空的90億歐元融資大計，有機會被當地第三大富豪Heinz Hermann Thiele所阻。