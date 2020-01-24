獨立財顧：國泰融資後明年仍有180億 建議股東支持供股 理論供股權價跌至1.29元

明報記者 陳偉燊

據了解，國泰是於3月底主動向港府提出尋求協助，優先股的好處是國泰可增加股本而不是增加負債。考慮融資規模多少時參考了國際航空運輸協會（IATA）的假設，即2023年營運情况才會返回2019年水平。

英高：勝銀行借款 助重返資本市場

英高為國泰總值117億元的供股計劃「護航」，指出供股是可行的融資途徑，較銀行借款成本合理。今次連同債務及股權融資的資本重組建議，亦為較可取方法，有助確保國泰取得充足流動資金渡過危機。假設今次資本重組完成，即令國泰的股東資金及流動資金自8月起大增，並幫助國泰重返銀行及資本市場。英高估計，到2021年止，國泰的最低現金餘額可以維持在180億元。

港府攤佔國泰融資比例71%

以近期可供比較的新加坡航空涉115億美元的資本重組計劃，英高提供的資料顯示，當地政府透過認購供股及強制性可轉換權利，攤佔新航整項融資比例50.61%，港府連同行使認股證，攤佔國泰融資比例為71.46%。外國政府參與其他航空公司融資比例則由24%至100%不等（見表）。根據附錄，國泰整項資本重組計劃完成後，資產淨值將由627.73億元，提高至959.51億元。截至今年4月底時，國泰未償還債務達985.35億元，當中有抵押及無抵押銀行貸款高達505.99億元，佔比51.35%。

英高又透露，國泰供股，將由摩根士丹利、中銀國際、匯豐及法巴包銷50%、20%、20%及10%，包銷佣金約2%。完成供股後，每股資產淨值將由去年底的12.11元，下調至9.2元。該行推薦股東於7月13日股東大會投贊成票。

國泰自6月10日復牌後首次跌穿8元大關。該股的理論供股權理論價值更由6月10日的1.57元，跌至上周五的1.29元，累跌17.83%；除權價則跌6.29%至6.7元。每手1000股所獲供股權價值只餘845.88元，反映時間值跌幅擴大。

匯盈：國泰不合純短炒正股者

匯盈資產管理董事總經理謝明光預期，國泰的業務要經過疫情一段時間後始能恢復，因此不太適合純短炒正股者。若購入供股權者行使後，他日股價能夠重上7元，則不致太「蝕底」。