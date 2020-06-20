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經濟
2020年6月20日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
5月個人破產申請2079宗 SARS後最多 企業清盤申請海嘯後新高 大增或因停工積壓
「清盤王」黎嘉恩：清盤數字未見頂
財庫局：「暫止期」有別美破產法
陳茂波重申政府無意入主國泰
匯控澄清：結束中國業務傳聞不實
千間銀行分行明開放供市民登記 眾安設12萬抽獎 21家銀行中最高
維他奶少賺23％ 減派末期息25％
恒指先低後高 升178點
力天影業下周一掛牌 暗盤無升跌
瑞房新創建齊發盈警
易鑫獲騰訊提全購 新世界鄭志剛有份
美青年因炒股App現結欠 無辜自殺亡 在「羅賓漢」軟件炒期權 誤以為輸570萬
免佣作招徠 從高頻交易商賺錢
OPEC+料續減產 紐油升穿40美元
165億現金失蹤 Wirecard總裁辭職
SEA TO SKY首日收逾千票超額2.5倍 限聚令放寬首天 排隊睇樓人龍再現
迎海個半月沽17伙特色戶套現6.4億
CCL大型屋苑指數升1.37% 創10個月新高
安達臣道首置地 每呎標價最低僅643元
中環德己立街商廈 呎價跌穿萬元
陸振球：港府可發低息債拓「明日大嶼」
周末睇樓好去處
SEA TO SKY海景3房吸換樓客
THE LOHAS商場最快下半年啟用
南豐康城10期蓄勢待發
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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5月個人破產申請2079宗 SARS後最多 企業清盤申請海嘯後新高 大增或因停工積壓
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