安達臣道首置地 每呎標價最低僅643元

較長實中標價低86%

次高的標價為45億元，較長實中標價低9%，第三高的標價為40.3億，低中價19%，發展商出價分歧，料與未能掌握首置上車盤發展模式有關。

上述地皮5月中截標，當時收到9份標書，除長實外，餘下入標的發展商包括會德豐（0020）、信置（0083）、嘉華（0173）、華懋、佳明（1271），恒地（0012）則伙遠展（0035）及帝國財團，中海外（0688）及另一具中資背景財團。

上述地皮屬本港第二個港人首置項目，賣地章程顯示，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，單位實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000伙作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家資格由政府規定。

大埔馬窩路住宅地招標 估值39億

地政總署亦公布，以招標形式出售大埔馬窩路住宅用地，地皮面積24.34萬方呎，最高可建樓面78.19萬方呎，預計可提供約1000伙，為去年推售大埔白石角優景里地皮後，逾一年來最大規模的新界住宅官地，地皮將於下周五（6月26日）開始招標，截標日期為下月24日。

業界預期，地皮估值39億至41.44億元，預計每方呎樓面地價5000至5300元。

何東後人古洞地申建1427伙

此外，何東後人再就前上水何東花園的地皮向城規會申請發展，據城規會文件顯示，何東爵士曾孫、何鴻毅家族基金董事會主席何猷忠等人就上水古洞南金坑路丈量約份第92約多個地段、涉及33.42萬方呎的地皮，計劃以地積比率不多於3倍發展，分地盤A及B發展，合共興建10幢17至20層高住宅大廈，提供1427伙，項目另設385個車位，涉及總樓面約100.27萬方呎。