CCL大型屋苑指數升1.37% 創10個月新高

另外，CCL報180.74點，創29周、即約7個月新高，按周升1.18%；CCL（中小型單位）報182.08點，創31周、即近8個月新高，按周升1.25%；CCL（大型單位）報173.61點，按周升0.76%，數據主要反映五一長假後樓市表現。

黃良昇：料未來樓價仍然反覆

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，近期本地社會事件有捲土重來的迹象，樓價由連升轉為反覆上升，兼且升跌幅顯著，CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）上周分別跌0.89%、0.89%及0.82%，今周分別升1.18%、1.37%及1.25%，升幅同樣為31周、即近8個月最大，估計未來樓價走勢仍然反覆，但向上趨勢不變，CCL繼續以190點為目標，現時相差約半成。

九龍樓價升至10個半月新高

分區方面，九龍CCL Mass報182.73點，創42周、即約10個半月新高，按周升1.63%，升幅為10周最大，連升2周共2.13%；港島CCL Mass報188.19點，按周升1.65%；新界西CCL Mass報166.42點，創35周、即近9個月新高，按周升1.72%，升幅為5周最大；新界東CCL Mass報193.70點，按周跌0.10%，跌幅為8周最小，連續3周企穩193點高位。

柏匯開放戶520萬 5年料蝕使費離場

不過，市場亦錄蝕讓個案，中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河柏匯高層J室，實用211方呎，開放式間隔叫價538萬元，經過2周議價後，終以520萬元易手，實呎24645元。原業主於2015年8月以506萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利14萬元，單位升值僅2.8%，不過，若扣除釐印及佣金，料實蝕數萬元或約1%離場。