迎海個半月沽17伙特色戶套現6.4億

OASIS KAI TAK推4伙特色戶周一招標

恒地昨開放4期迎海．星灣御「複式花園別墅屋」予傳媒參觀，單位為16座地下及1樓A室，實用3112方呎、另連1072方呎花園。林達民表示，新冠疫情後，買家多數追求低密度、空氣好的園林生活，單位設有花園，正可符合買家需求。

早於2015年斥約526萬元購入油塘Peninsula East的女藝人「高Ling」高海寧，昨出席迎海活動時表示，希望可以「樓換樓」，由於2024年開始行「九運」，北水南山，馬鞍山會十分適合居住，因此考慮在馬鞍山買樓。此外，去年陸續入伙的會德豐（0020）發展的啟德OASIS KAI TAK，項目開售至今已累售625伙，佔可供出售單位約96%，現尚餘23個單位待售，最新推出4伙特色單位，下周一（22日）起招標發售，包括C座2樓至3樓C室，實用1496方呎、天台315方呎、梯屋45方呎等。