SEA TO SKY首日收逾千票超額2.5倍 限聚令放寬首天 排隊睇樓人龍再現

明報記者 甘潔瑩、林可為

單位總數1422伙的SEA TO SKY，是過去逾1年半來最大新盤，因而備受注目。長實昨日下午2時開始收票，消息指項目首3小時收約200票。黃昏過後，市民下班後入票開始提速，估計全日收逾千票，超額2.5倍。

九肚項目最快下季尾推

SEA TO SKY亦為港府進一步放寬限聚令後，首個對公眾開放示範單位的全新盤；就記者昨午於紅磡置富都會商場所見，售樓處外一直最少有400至500人排隊等候，而長實職員亦有安排代理及睇樓客填寫健康申報表。

長實執行董事趙國雄指，項目未來將有加價空間。他認為，市場負面因素漸退，料下半年樓價可升5%；而集團將在第三季尾至第四季初，推售沙田九肚麗坪路項目涉266伙。

長實地產投資董事郭子威表示，一對年逾70歲的姊妹，早年曾購入同系東涌映灣園及將軍澳峻瀅，現有意每人購入一伙SEA TO SKY3房戶作投資，涉資共2600萬元。

綜合市場消息指，新盤市場昨錄約20宗成交，令本月一手成交增至約620伙；其中新地（0016）已屆現樓的將軍澳日出康城晉海，透過招標再售一伙特色戶，為實用658方呎連平台的2B座51樓B室，3房間隔，成交價1217.3萬元、實呎1.85萬元，買家成交期180日。

半山捌號一房逾千萬 創項目新高

英皇（0163）西半山新盤半山捌號，連售兩個實用同為311方呎的一房戶，其中22樓B室成交價1047.16萬元、實呎33671元，成交價創項目新高；另7樓B室以935.8萬元售出、實呎30,090元；項目5月開售以來累售約37伙。

15 Western Street即供最高折扣16%

萬科香港旗下港島西區15 Western Street，新增靈活建築期付款法，買家可享4%（限實用213方呎開放戶買家）至7%（限307至344方呎1房戶買家）折扣，買家於180日內需分段付20%樓價；連同其他折扣，採上述新付款辦法買家，最高獲9%或12%直減折扣，而即供付款最高折扣為16%。

項目並更新建築期付款辦法、及提供提早付清樓價現金回贈，買家12月24日或之前全數上會，可獲1%現金回贈。