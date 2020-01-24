OPEC+料續減產 紐油升穿40美元

不過，周五為美股「四期結算日」，即股指期貨、股指期權、個股期貨及個股期權都在昨晚結算，一般而言美股在四期結算日會較波動。

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）警告，股票投資者或將遭遇「失落的10年」。橋水稱，近年股票回報遠勝於持有現金，很大程度歸功於企業利潤率增長，但當前的企業利潤率可能面臨超出周期性收益下滑的跌幅。

橋水稱，疫情導致企業短期盈利大跌，過去數十年的全球化，是發達國家盈利的主要動力，但這趨勢已經見頂，中美關係緊張及環球疫情，加劇了跨國企業回流及供應鏈重組的步伐，相關部署並非只為了控制成本，而是基於地緣政治的考量。橋水以英特爾和台積電的例子，指這兩間公司已經宣布打算在美國建廠，儘管成本更高。

歐救市方案 德法冀下月談妥

國際貨幣基金組織（IMF）表示，疫情封鎖的時間比預期長，可能導致美國第​二季GDP萎縮幅度較預期大。歐洲央行行長拉加德警告歐盟領袖，歐元區第二季GDP可能大跌13%，呼籲歐盟成員國為刺激方案達成一致。歐盟領袖昨為價值7500億歐元（約6.5萬億港元）的刺激方案透過視像會議展開討論，德國及法國正爭取下月談妥。拉加德警告，若歐盟未能就刺激計劃達成協議，可能令市場再趨動盪。

（綜合報道）

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