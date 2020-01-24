美青年因炒股App現結欠 無辜自殺亡 在「羅賓漢」軟件炒期權 誤以為輸570萬

帳戶的負數可能反映期權交易尚未結算的部分，以及與這些期權相關的股票價值。相關交易通常在下一個交易日才執行，在交易尚未完成前，帳戶暫時出現的負值，並不等於負債金額。事件反映期權交易等複雜的金融工具，為市場上投資初哥帶來風險。死者親屬表示，希望「羅賓漢」改善帳戶的通知形式，為新手提供更多保障。

疫下狂吸初哥 用戶逾千萬

深受散戶歡迎的「羅賓漢」軟件，用戶人數由2016年的100萬人，增至今年初的1000萬。大量「羅賓漢散戶」近期將資金投入深受疫情影響的零售股、航空郵輪股，甚至破產股，助美股自3月底以來大幅反彈。不過上述股票的價格極為波動，投資者往往承受很大風險。20歲的內布拉斯加大學林肯分校（UNL）二年級生基恩斯（Alex Kearns）也在今年初開始炒股，並成為「羅賓漢」的客戶。他早前在疫情下回到伊利諾伊州家中繼續炒賣。當他發現自己的帳戶出現負值餘額，就決定離家結束生命，免家人為他承擔債務。

死者遺書批「讓人冒太大風險」

他留下一張字條，吩咐家人打開他的電腦。他的父親見到他於6月12日在電腦寫下遺書：「若你讀到這篇文章，就表示我已經死了。」基恩斯在信中質疑「羅賓漢」軟件「怎能讓一個20歲又沒有收入的人，獲得價值近百萬美元的槓桿？自己原無意冒這麼大的風險，以為只會冒失去本金的風險」。

金融監管局：「羅賓漢」需守規

基恩斯的遺體隨後被發現。羅賓漢發言人證實，基恩斯是其公司的客戶，對事件表示悲痛，但未提供其交易細節。消息稱，他的帳戶投資價值為16,176.14美元（約12.6萬港元），意味他的帳戶仍處於正值。基恩斯擔任分析師的表親布魯斯特（Bill Brewster）稱，問題可能出自軟件的界面設計，當基恩斯看到巨額結欠，以為自己毀掉未來，「他只是個孩子，從小就有很強的儲蓄意識」。

美國金融業監管局（FINRA）要求，所有受監管的經紀公司審核每個想交易期權的客戶，「羅賓漢」也需遵守此規定。

據稱，「羅賓漢」會要求投資者為其填寫一份問卷，以證明自己的投資經驗，並表明清楚當中風險。「羅賓漢」不提供無擔保期權的出售。

（綜合報道）

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