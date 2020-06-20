瑞房指出，盈警主要受累投資物業價值重估下調、向租戶提供租金減免及其他寬減措施，以及住宅單位的建設進度及交付予買家的延遲等因素的負面影響。瑞房昨日股價升4.48%，報1.4元。

新創建（0659）公布，預期截至6月底的財年純利按年大幅下跌。不過集團強調，按集團目前現金狀况及現有逾140億港元的備用已承諾銀行信貸額，資金流動性及現金流將維持穩健，預期將維持其現有可持續及漸進式的派息政策。新創建昨跌3.43%，報7.03元。同系新世界百貨（0825）亦預計，6月底止財年盈利大幅倒退，並可能需要確認非流動資產，包括商譽的減值虧損。

連續數月錄正現金流 有線升兩成

有線寬頻（1097）獲大股東永升入主後，主席邱達昌早前在股東會上表示，有線7年來首次連續3至4個月現金流錄得正數，雖然現金流被折舊所抵消，但反映公司情况回穩，期望不用再供股。

而免費電視「香港開電視」廣告收益亦按年升四成，形容是入主以來初見曙光。有線昨勁升超過兩成，收報0.064元，曾高見0.078元或升47.2%。